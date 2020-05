La princesa Beatriz habla en entrevista sobre su dislexia

La princesa Beatriz, nieta de la reina Isabel II, reveló que en su niñez tuvo poca confianza en sí misma debido a su dislexia, por ello, ahora dedica parte de sus esfuerzos en ayudar a niños que atraviesan por lo mismo.

En una reciente entrevista para "Made By Dyslexia" la hija del príncipe Andrés y Sarah Ferguson habló de su sufrimiento y sobre la esperanza que tiene en el sistema educativo actual.

"Tuve mucha suerte, pude ir a una escuela que fue muy enriquecedora y que me dio mucho apoyo. ¿Sabes? recuerdo que teníamos libros de diferentes colores para marcar tu nivel de lectura y siempre estaba en los libros blancos. Mis mejores amigos siempre estaban en los libros amarillos o los libros verdes. Estaban muy por delante. Y creo que en ese momento, esos momentos pensaba 'no soy lo suficientemente buena, no soy lo suficientemente inteligente'. ¿Por qué no soy como los demás?", dijo la princesa Beatriz de York.

Ahora, la nieta de la reina Isabel ll quiere brindar apoyo y empatía a los niños que luchan contra la dislexia. También elogió a las organizaciones de todo el mundo por abogar a favor del "aprendizaje basado en habilidades" en lugar de "simplemente hacer que las cosas sean perfectas para un examen".

También en la entrevista le dio consejos a su yo más joven: "Creo que si tuviera que decirle a mi yo más joven, no me definiría por esos momentos que le sucedieron en ese examen o ese salón de clases porque son aprendizajes de por vida. Son las lecciones que llevas contigo y te ayudan a ser quien eres", dijo la prima del príncipe William y Enrique de Sussex.

La prometida de Edoardo Mapelli Mozzi es vicepresidenta de asociaciones y estrategia en Afiniti.com, una compañía de software especializada en inteligencia artificial, y la hermana de la princesa Eugenia dice que su dislexia realmente ha sido una ventaja para ello.

"Muchos de mis colegas también tienen dislexia porque trabajamos en una empresa de tecnología que siempre se trata de pensar de manera diferente. Y creo que esa una de las fortalezas que tenemos como disléxicos es mirar las cosas de manera diferente, resolver problemas, encontrar nuevas formas de hacer las cosas, ser experimental y emprendedor", añadió la hija del príncipe Andrés.