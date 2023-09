La mujer con los labios más grandes del mundo busca el amor, pero asegura que los hombres se sienten intimidados por ella

Una mujer que dice tener "los labios más grandes del mundo" ha hablado abiertamente sobre sus problemas en las citas mientras está desesperada por encontrar al “indicado”.

Admitiendo que ha "luchado por encontrar el amor" debido a su aspecto extremo, Andrea Ivanova, de 25 años, ha desembolsado miles y miles de pesos sólo en relleno de pómulos, con la esperanza de lograr un nuevo récord para las mejillas más grandes del mundo. Sin embargo, ahora los médicos están preocupados por inyectarle más relleno en la cara.

Andrea incluso decidió inscribirse para aparecer en el popular programa de televisión de citas The Bachelor en un intento por encontrar el amor, pero lamentablemente no tuvo éxito:

El soltero dijo que no le gustaban las chicas con muchas intervenciones estéticas."

No piensa dejar de inyectarse el rostro aunque afecte su vida amorosa

La influencer búlgara de las redes sociales también reveló que varias clínicas cosméticas se han negado a darle más relleno en su ya bien definido rostro, ya que podría ser "fatal", pero que no tiene planes de dejar de hacerlo pronto, aunque está afectando su vida amorosa, informa The Mirror.

Tenía muchas ganas de participar en el programa, porque podría ganar más popularidad y posiblemente encontrar el amor. También soy una gran admiradora, ya que siempre se filma en lugares muy hermosos y lujosos alrededor del mundo, pero me quedé muy decepcionado", ella explicó. "Quería probar mi resistencia de carácter y si tendría conflictos con las otras chicas, pero esta temporada fue bastante impactante, ya que el nuevo soltero dijo que no le gustaban las chicas con muchas intervenciones estéticas".

Andrea cree que el motivo por el que no fue seleccionada fue por su aspecto "polémico" y explicó: “Si tengo una relación con alguien y me dice que se siente incómodo al caminar conmigo por la calle o en lugares públicos, entonces romperemos, me sentiré mal u ofendida, y tendré que buscar una nueva pareja que no se vea obstaculizada por mi apariencia”.

Andrea está ansiosa por enamorarse, pero sólo de alguien que la acepte y que no se vea "obstaculizada" por su apariencia.

Me gustaría enamorarme perdidamente y de verdad, y encontrar a la pareja adecuada para mí porque el amor es lo más hermoso de este mundo".

A pesar de las reacciones negativas que recibe en línea por su apariencia, la estrella de las redes sociales dice que seguirá sometiéndose a más procedimientos hasta alcanzar su objetivo final: los pómulos más grandes y regordetes del mundo.

