Jill Baiden defiende su polémico look al usar medias caladas

ESTADOS UNIDOS.- La Doctora y Primera Dama de Estados Unidos, Jill Biden ha estado en la mira del ojo público desde las apariciones en campaña de su esposo y ahora presidente, se ha hablado mucho de sus looks, el statement que hacen y la historia que cuentan.

El ser la Primera Dama estadounidense no solo representa ser la esposa del Presidente, sino también se convierte en imagen de diversos eventos protocolarios, por lo que su modo de vestir se vuelve importante para los líderes a nivel mundial.

Cada una de las primeras damas estadounidenses ha adoptado un enfoque distinto cuando se trata de la imagen que proyecta a través de las elecciones de sus atuendos. En el caso de Michelle Obama siempre apostó a diseñadores de moda jóvenes para de esta manera darles mayor impulso y dar a conocer su trabajo a nivel internacional.

En contraste, Melania Trump tuvo un guardarropa lleno de marcas exclusivas, lo que se interpretó como una señal de que no le importaba "no conectar" con el pueblo americano, en el peor de los casos, como una muestra de desdén hacia el papel que desempeñaba.

Al contrario de sus dos antecesoras, Jill Baiden no cuenta con una asesor personal de imagen y no le gusta hablar de su vestuario, pero si reconoce que le gusta apoyar a talentos emergentes del mundo de la moda.

Este detalle hace que su actual estatus de icono de estilo cobre aún más mérito, aunque ella no comprende por qué genera tanta fascinación que existe incluso una cuenta de Instagram dedicada a documentar cada uno de sus atuendos.

"Es bastante sorprendente, creo, la controversia que puede generar lo que me pongo o si me recojo el pelo con un coletero. ¡Solo me he retirado el pelo de la cara!", confesó en una entrevista a Vogue.