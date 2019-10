Investigación sobre trata de mujeres recibe Premio Gabo de Innovación

Una investigación sobre la trata de mujeres en México y Venezuela, producida por seis medios de los dos países, fue galardonada este jueves en Medellín con el Premio Gabo 2019 en la categoría de Innovación.



"Mujeres en la vitrina, migración en manos de la trata zonadivas.info", es un trabajo de Pie de Página, Fusión y Enjambre Digital, de México, y El Pitazo, TalCual y Runrunes, de Venezuela.



Esta investigación tuvo como punto de partida el asesinato de mujeres venezolanas, argentinas y mexicanas que estaban involucradas con el portal zonadivas.info.



"La industria sexual alberga espacios de prostitución desde internet y las redes sociales; y con ello, páginas como Zona Divas se han beneficiado de la vulnerabilidad de las mujeres migrantes para cooptarlas en redes de trata", señaló la Fundación Gabo, que cada año premia las mejores historias de Iberoamérica en las categorías de Texto, Imagen, Cobertura e Innovación.



Según el concepto del jurado, esta investigación "destaca por la elección de un formato audaz, sorprendente y muy pertinente para contar la trama del tráfico y asesinato de mujeres pobres en América Latina".



Igualmente subraya que la utilización de una interfaz que emula uno de los sitios principales de prostitución de la región "fuerza un contraste con las historias trágicas que revela este trabajo de investigación, perturbando y llamando la atención de la audiencia y poniendo en evidencia que la experimentación fue una de las apuestas del equipo".



"Este proyecto sufrió mucho, la historia es muy fuerte, es alzar la voz por estas mujeres que migran sufriendo violencia", manifestó Mónica González, que habló en nombre del equipo.



Agregó que las víctimas de estas redes de trata de mujeres dejan sus países para ir en busca de un sueño "y encuentran acoso, violencia y muerte".



"Necesitamos que nuestros gobiernos, nuestros políticos, no persigan a los migrantes, que los ciudadanos de cada uno de esos países reciban y no criminalicen a los migrantes", expresó.



El portal zonadivas.com, actualmente fuera de línea, redirigía al sitio web Cityoflove.com, que desde hace 12 años ofrece el servicio de "escorts" en 134 países en el mundo.



Zonadivas.com apareció en los medios de comunicación en 2011 cuando detuvieron a cuatro hombres integrantes del portal a los que se acusó de formar parte de una banda criminal dedicada a la prostitución de mujeres que se promueve a través de internet.



Al destacar el carácter innovador de este trabajo, el jurado subrayó que además "busca conectar con las audiencias fuera del entorno digital a través de un guión de teatro callejero para narrar las historias de las mujeres víctimas de trata y homicidios".



La investigación premiada reveló que los casos de las mujeres asesinadas y desaparecidas estuvieron relacionados con el citado portal, "pero después del cierre de Zonadivas, se dieron de alta otros sitios similares".



Los otros dos finalistas de esta categoría fueron "O fim de uma facção", de The Intercept (Brasil), sobre la banda criminal Amigos dos Amigos, y "El verde palidece", de la revista colombiana Semana, que muestra la alarmante pérdida de bosques del país.