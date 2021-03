Inteligencia artificial pone en riesgo democracias liberales: Kazuo

"Tuve que cambiar mi actitud en los últimos años", aseguró el Premio Nobel de Literatura 2017 Kazuo Ishiguro este lunes desde Reino Unido para hablar de su más reciente novela "Klara y el Sol" (Anagrama, 2021), a la vez que dijo que la era de la vigilancia y de la inteligencia artificial "puede sacar partido de las ventajas que tenían los sistemas democráticos liberales".

En un encuentro con los medios de comunicación de habla hispana, el narrador nacido en Nagasaki en 1954, y que vive en Inglaterra desde 1960, comentó que las democracias liberales antes proporcionaban sociedades más ricas e hicieron que muchos países abandonaran los sistemas opresores, pero que hoy es posible que la inteligencia artificial y el big data eliminen esa ventaja y es posible que sociedades centralizadas autoritarias tengan herramientas que no existían durante la Guerra Fría.

Ishiguro, quien en su nueva novela que circulará en México en unos días y que tiene como protagonista a Klara, una chica robot que se hace preguntas muy humanas y explora las emociones desde la inteligencia artificial, aseguró que es posible que sea difícil para las sociedades democráticas liberales competir con otras que pueden tomar decisiones económicas centralizadas muy efectivas y además con sistemas de vigilancia en todos los ciudadanos de una manera muy efectiva.

"Yo creo que no podemos ser tan complacientes ya y creo que se están abriendo nuevas direcciones en nuestras sociedades liberales democráticas y me parece que nos cuesta mucho gestionar este tema. Es decir el análisis izquierda-derecha no está funcionando, no funciona", afirmó el también autor de "Pálida luz en las colinas", "Un artista del mundo flotante", "Los restos del día", "Los inconsolables", "Cuando fuimos huérfanos", "Nunca me abandones" y "El gigante enterrado".

Luego de señalar que por eso en su discurso del Premio Nobel lanzó un deseo a las nuevas generaciones para que planteen nuevas ideas, dijo que su esperanza es que las personas jóvenes tengan "ideas que todavía contengan humanidad y humanismo y a las que nos podamos alinear porque yo creo que las viejas ideas ya no son suficientes".

"Klara y el Sol" explora la esencia del ser humano y plantea preguntas sobre ¿qué es lo que nos define como humanos?, ¿cuál es nuestro papel en el mundo?, y ¿qué es el amor?; se trata de una historia en la que Ishiguro habla del futuro, de la salud, de la muerte, de la inteligencia artificial y de las emociones.

"En mi propio trabajo he visto que el mundo en el que se desarrollaba la historia era estable y cómodo y bello, pero la historia de los personajes solían poner el acento en las debilidades o el fracaso de la naturaleza humana, pero a partir del mundo en que me he hecho más mayor, en especial desde ‘Nunca me abandones’ hasta ahora, el trasfondo es prácticamente un mundo distópico y en primer plano hay una idea más optimista sobre los seres humanos", señaló e escritor.

Dijo además que en "Klara y el Sol" el trasfondo no es completamente oscuro, "yo quería mostrar una sociedad que intentara hacer frente a los cambios y que se reorganiza" para tratar de salir adelante y que aunque se muestran sociedades que viven en un entorno donde hay milicias, él no quiere decir que el mundo vaya en esa dirección.

"Lo que digo es que hay grandes desafíos, desafíos a los que nos enfrentamos por esos cambios radicales en la ciencia y en la tecnología y uno de los grandes problemas es el desempleo masivo, y no tenemos una respuesta adecuada; la inteligencia artificial va a eliminar muchos empleos, y eso va a ser complicado, pero también es fácil pensar que se van a crear nuevos empleos, así que igual tenemos que pensar en cómo vamos a dirigir nuestras sociedades", señaló.

Klara es una Amiga Artificial (AA) especializada en el cuidado de niños. Mientras pasa sus días en una tienda esperando a que alguien la compre y se la lleve a una casa, observa el mundo desde su escaparate, mira a los transeúntes, sus actitudes, sus gestos, su modo de caminar y es testigo de algunos episodios que no acaba de entender.