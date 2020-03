Higiene al llegar a casa es lo más efectivo contra el Covid-19

HERMOSILLO, Sonora.- No hay protocolo de higiene mejor y más efectivo para proteger a la familia, y a uno mismo, del Covid-19 que el lavado constante de manos y uso de alcohol gel durante el día y al llegar a casa, afirmó el médico infectólogo con especialidad en virología, Jesús Sánchez Colín.



“Lo esencial y lo importante es el lavado de manos, yo sí recomendaría que al llegar a casa, antes de saludar a los seres queridos u otras personas, que hagan el lavado de manos y que traigan alcohol gel y lo usen después de bajarse del carro y antes de entrar a casa, para no contaminar perillas o puertas”, recomendó.



PROTOCOLO



En cuanto a las medidas higiénicas que se han hecho virales en redes sociales, donde sugieren a las personas que al llegar a casa de la calle se quiten la ropa, desinfecten las suelas de los zapatos y se metan a bañar, Sánchez Colín opinó que es algo totalmente innecesario, siempre y cuando no se trate de personal médico.

“Realmente este protocolo de higiene en casa no es necesario, hay protocolos en el área hospitalaria y para las áreas confinadas a pacientes diagnosticados y gravemente enfermos que sí requieren esas medidas, pienso que alguien en las redes sociales lo quiso llevar a las casas, pero no es necesario para cualquier persona común”, señaló.



“Tampoco es necesario lavar la ropa con desinfectante, mientras se haga con agua y jabón es suficiente, porque hasta el momento no hay ningún estudio que demuestre que el Covid-19 sobrevive una cantidad de tiempo excesiva en telas, ni es un virus que esté en el aire, así que ninguna de esas medidas son eficientes”, insistió.





CLORO A CONCIENCIA



En cuanto al uso excesivo de cloro como desinfectante, Sánchez Colín indicó que no es una sustancia que esté contraindicada, no obstante en caso de hacer uso de ella tiene que ser con la dilución correcta para evitar irritar la piel o mucosas del cuerpo, la cual es de 100 mililitros de cloro por un litro de agua.