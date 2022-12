Harry y Meghan: Lo que revelan los primeros episodios sobre la reputación de Meghan dentro de la familia real

“Como experta en la monarquía británica contemporánea, vi los primeros tres episodios de la nueva docuserie de Netflix de The Duke and Duchess of Sussex, Harry & Meghan, de cerca”, dijo Laura Clancy.

“Lo que más se notó fue cómo el género, la raza y la clase de Meghan se cruzaban en su trato tanto por parte de los medios como por parte de “la Firma” (un apodo no oficial para la monarquía británica y su personal que describe a la institución como un negocio)”, comenta Clancy.

Agrega:

"Al igual que con su entrevista de Oprah de 2021, este documental es un foro para que la pareja dé cuenta de su trato por parte de la Firma. Este tipo de confesionarios reales corren el riesgo de dañar a la monarquía, ya que arrojan luz "entre bastidores" de una institución que se basa en la magia y la majestuosidad para mantener su imagen".

El patriarcado y los cuerpos de las mujeres

Los traumas de la princesa Diana en la familia real han sido bien cubiertos durante décadas, incluido el documental de Panorama que utilizó para contar su propia historia en 1995. Al igual que Meghan, Diana habló sobre su salud mental y la falta de apoyo de la Firma. Harry y Meghan también hacen comparaciones entre Diana y Meghan, alegando que ambas mujeres fueron acosadas por los paparazzi durante toda su vida real.

 

Meghan habla de “hombres sentados en autos todo el tiempo” afuera de su casa, esperando que ella se vaya. En cualquier otra situación, dice, esto equivaldría a acoso. Como menciona Meghan, el género importa aquí. Celebridades como Britney Spears han hablado sobre las presiones únicas que enfrentan las mujeres debido a la intrusión de los tabloides.

La economía que rodea a estas mujeres abarca múltiples industrias, desde cirugía estética hasta marcas de moda, que se benefician de la explotación de los paparazzi. El cuerpo de Britney Spears se convirtió en una economía en sí misma, ya que las fotos de ella tomadas por los paparazzi valían mucho dinero.

Para las mujeres de la realeza, esto adquiere un nuevo imperativo. La monarquía depende de los cuerpos de las mujeres para su reproducción, literalmente, la reproducción de los herederos. Los cuerpos de las mujeres reales se fetichizan como reproductores de la nación, ya que dan a luz al próximo "símbolo" de lo británico. Esto también explica el significado oculto detrás de esas preguntas dentro de la familia real sobre el color de la piel de Archie: preguntan qué tan "británico" (o más bien, qué tan blanco) se verá su bebé.

No se trata solo de ropa y marca, sino de cómo los cuerpos de las mujeres reales adquieren un significado que conecta la feminidad y la nación. Esta es una institución patriarcal que utiliza los cuerpos de las mujeres para sus propios fines.

Política de respetabilidad

Como muestra el documental, para Meghan no se trata solo de género. La raza y la clase llegan a desempeñar un papel en las presiones interseccionales a las que se vio sometida. Titulares como "(Casi) Straight Outta Compton" del Daily Mail se discuten como evidencia de la cobertura racista de los primeros días de la relación de la pareja.

Meghan también menciona la incomodidad de la Firma con su carrera como actriz. Ella explica que se hacen suposiciones sobre Hollywood y las personas que trabajan en él. Actuar es visto como una profesión demasiado degradada para formar parte de la familia real, a pesar de que la Firma opera como una industria de celebridades en sí misma.

Alrededor del momento de su boda, los tabloides también representaban el lado de la familia del padre de Meghan (Thomas Markle) en formas que recuerdan los discursos de la "basura blanca". “White trash” es un insulto estadounidense (equivalente al “chav” del Reino Unido) para referirse a una figura abyecta de la clase trabajadora.

The Daily Mail informó que la tía y el primo de Meghan pasaron la boda real en un Burger King, una cadena de comida rápida asociada con los estereotipos de la clase trabajadora. Su comida se posicionó en contraste con la clase alta y la aspiracional que se llevó a cabo al mismo tiempo en Windsor.

Académicos de estudios negros como Brittney Cooper se han referido a la condena de las acciones de las personas de color como "política de respetabilidad". La inclusión en espacios típicamente blancos se lleva a cabo mediante la observación de las normas blancas de la clase media, que incluyen ser “convencional, articulado y limpio, negro pero no demasiado negro, amigable, optimista y complaciente”.

Fotografía personal cedida por los duques de Sussex, "Harry y Meghan". EFE/ Cortesía Prince Harry and Meg

Por supuesto, la monarquía es quizás el pináculo de lo “respetable”: una institución consagrada como la cúspide de la sociedad británica. El racismo que ha plagado a Meghan, y el hecho de que nunca se le permitió lograr una elevación racial, demuestra cómo la blancura, el género y la clase alta se utilizan para vigilar los límites de la respetabilidad.

La feminidad y la nación

Las mujeres en la familia real siempre están sujetas a una atención más generalizada que los hombres. La princesa Diana y Kate Middleton han recibido un intenso escrutinio, desde lo que dicen y visten hasta las especulaciones sobre lo que sucede en sus úteros.

Sin embargo, como señala Harry en el documental, la situación de Meghan era única. La historia de Meghan nos cuenta algo fundamental sobre la relación de la monarquía británica con el patriarcado y la blancura, y cómo ambos son inseparables.

Y la estudiosa de los medios Raka Shome escribe en su libro, Diana and Beyond, que la feminidad blanca “siempre es un hacer y no un ser. Siempre es empujado y tirado, enrutado y desviado al guión de los deseos nacionales”.

El acoso de Meghan es un sitio de este tira y afloja. Los guiones de la feminidad blanca, y por ende de la nación, se pelearon y se siguen peleando, por las representaciones de ella.

Artículo original publicado en The Conversation, escrito por Laura Clancy, profesora de Medios en la Universidad de Lancaster.