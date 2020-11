Gobierno, neoliberal en su manejo de la pandemia: Krauze

El historiador mexicano Enrique Krauze señaló que ha sido muy irresponsable el desempeño del gobierno actual en México ante la pandemia, pues dijo que la gran irresponsabilidad está en no promover el uso del cubrebocas, "¿Cuántas muertes se podrían haber salvado?, miles, ahí está la irresponsabilidad de este gobierno".

Dijo que en el caso mexicano, igual que en el gobierno español, sabemos que el gobierno manda, "lo paradójico es que este gobierno que se ha pronunciado como el enemigo del neoliberalismo es absolutamente neoliberal en su manejo de la pandemia", afirmó Krauze durante la conversación con el filósofo español Fernando Savater sobre "El desafío de la ciudadanía", en el marco de la 34 Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Aunque dijo que no quería politizar el tema de la pandemia y la ciudadanía, los dos asuntos sobre los que conversó la tarde de este domingo con Savater, Enrique Krauze recordó que México está en el último lugar de los resultados sobre el manejo de la pandemia, de acuerdo a las mediciones hechas por expertos muy serios, y dijo que será más grave pues viene le invierno.

"Entre la libertad y la seguridad, ¿qué es lo que podría uno pedirle a este gobierno para que fuera razonablemente eficaz? Ni la seguridad impuesta ni la libertad absoluta, lo intermedio: una política de comunicación distinta", dijo el autor de "El pueblo soy yo" y "La presidencia imperial".

Dijo que este gobierno tiene tanta fuerza, incluso moral, entre amplios sectores de la población mexicana, "que lo único que tendría que hacerse es aparecer con cubrebocas, y decir: ‘no estamos imponiendo el uso pero en el mundo se ha demostrado que el cubrebocas es eficiente’": Krauze.

Por su parte, el filósofo Fernando Savater aseguró que ante la pandemia el problema no es tanto tener un Estado fuerte como eficaz, "España no es de los que ha reaccionado mejor, el gobierno ha demostrado una delectación en mostrar su poder y no su eficacia. No se ve la eficacia sino la voluntad de imponer un control sobre la población".