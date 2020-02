Galería OMR no tomará acciones contra Avelina Lesper tras "accidente"

CIUDAD DE MÉXICO.- A casi una semana del incidente de la obra de Gabriel Rico en Zona Maco que protagonizó la crítica de arte Avelina Lésper, la Galería OMR ha roto su silencio con un comunicado publicado en sus redes sociales.



En el texto la galería informa que después de varias conversaciones con Gabriel Rico, concluyeron que la ruptura de la obra “Nimble and Sinister Tricks (to be preserved without scandal and corruption)” representa un daño irreparable y que no podría ser reproducida de forma idéntica.



También reconoce que el hecho del sábado fue accidental, sin embargo, afirman que ese tipo de accidentes suceden cuando uno se expone a riesgos, “como es el caso con las acciones de la Sra. Lésper”, aclaró.

Durante esta semana ha surgido la duda sobre si OMR tomaría acción legal contra la crítica de arte, pero en el comunicado informa que “un accidente puede suceder a quien sea y en cualquier momento por lo que estamos bien preparados para mitigar los riesgos por lo que no tomaremos ninguna acción en contra de la Sra. Lésper”.

Al final del comunicado, la galería solicita al público que “por favor ¡no toquen las obras!”, a menos que ellos indiquen lo contrario de forma explícita.

OMR aprovechó el espacio para resaltar el rol que tiene el arte contemporáneo en la sociedad: el de actuar como un espejo de la sociedad y como plataforma de diálogo. Así es como lo percibió la galería en esta situación donde se desató un debate que, afirman, reflejó "el estado dividido del mundo actual".



"Independiente a la apreciación de cada uno por la obra de arte, damos la bienvenida a la crítica bien informada y constructiva, y con ella, a la oportunidad de unirnos a discutir abiertamente lo que nos mueve; lo que nos representa y lo que le da significado a nuestros valores", declaró OMR en su comunicado, antes de dar la bienvenida a sus espacios y a la crítica.

La galería agradeció el apoyo que han recibido en esta semana por parte de la comunidad artística, colegas, colaboradores, amigos y medios y expresó que el "accidente e incidente" fue un gran aprendizaje.