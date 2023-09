Gabriela Hearst, diseñadora de Chloé, se despide de la marca con baile jubiloso

La diseñadora uruguaya Gabriela Hearst salió bailando en su último desfile de Chloé irradiando alegría y sin remodrimientos.

ABC News reportó que Hearst invitó a una de las escuelas de samba más reputadas de Brasil para celebrar el cierre de su capítulo en Chloé.

El desfile celebró la deportividad con un toque de minimalismo y feminidad con texturas y formas en refinadas siluetas de inspiración botánica, empleando diseños geométricos sobre hombros exagerados, pantalones ceñidos a la cintura con una cuerda y colores brillantes.

 

Hearst se atrevió a experimentar, pero no dejó de lado su afinidad por la elegancia minimalista y no solo ofreció un toque creativo a la marca, si no también la encaminó a un camino ecológico que no ha sido muy transitado por otras marcas de lujo.

Durante todo su transcurso en Chloé, Hearst aportó la dualidad de su herencia uruguaya-estadounidense, profundizando en lo que realmente significa la feminidad en esta época y logró que Chloé obtuviera la primera certificación B Corp entre las marcas de lujo europeas.