Fanáticos de todo el mundo lloran y se desmayan en exhibición de artículos de Freddie Mercury en Sotheby´s

TIJUANA.- Cientos de objetos pertenecientes a Freddie Mercury están siendo exhibidos en Sotheby´s en Londres para ser subastados el próximo mes.

Oliver Barker, encargado de Sotheby´s, explicó que fanáticos de todo el mundo han llorado e incluso se han desmayado mientras ven la exhibición.

Dijo que cree que hay algo diferente con esta exhibición, y eso podría ser que Freddie es tan venerado que conmueve mostrar un lado tan privado de su vida, por lo que considera que esta subasta es histórica.

La exhibición continuará hasta el 5 de septiembre, cumpleaños de Mercury y después, se dedicarán seis subastas para los 1400 objetos en un evento en vivo el 6 de septiembre.

Colección de polaroids

Objetos como el piano Yamaha G2, el cual es la pieza central de la exposición y está estimado en £2 millones de libras y en el que escribió ´We are the champions´ y ´Bohemian Rhapsody´; figuras de gato de cerámica y un peine de bigote; así como letras de canciones escritas y polaroids, que no han sido tocadas desde la muerte del cantante en 1991, están siendo exhibidas.

Piano donde Freddie Mercury compuso ´We are the Champions´ y ´Bohemian Rhapsody´

La exhibición también muestra la fascinación de Mercury por Japón, esta incluye jarrones, obras de arte y una llamativa colección de ropa que cuenta con prendas como kimonos japoneses que estan valuados en £11,000.

Ropa de Freddie Mercury

Otros objetos llamativos, son la corona y la capa real que Mercury usó durante su última gira con Queen en 1986, ´The Magic Tour´.

Las 15 galerías de Sotheby´s expondrán diferentes objetos pertenecientes a Freddie y los visitantes podrán caminar entre recreaciones de las habitaciones de su casa, como su habitación, bar y comedor, mientras se muestran cuadernos con sus planes para diferentes fiestas con lista de invitados.

Antes de morir, el cantante dejó todas sus pertenencias a su amiga cercana Mary Austin, quien ahora ha decidido compartirlas con el público.

Parte del dinero de las subastas será donado a dos organizaciones benéficas contra el SIDA.