"Expertos en IA y geopolítica" echa un vistazo a las tendencias literarias del 2024

CIUDAD DE MÉXICO.- Al despedirnos de los tomos médicos que dominaron las listas de éxitos en el 2023, el pronóstico literario para el 2024 promete una mezcla ecléctica de temas y géneros. La inteligencia artificial (IA), la geopolítica y novelas cautivadoras están listas para tomar el escenario central, ofreciendo a los lectores una rica amalgama de narrativas estimulantes y entretenidas.

En el ámbito de la IA, un trío de libros convincentes explorará el impacto transformador de la inteligencia artificial. Verity Harding, exintegrante de Google DeepMind, presenta "AI Needs You", un manifiesto humanista para la era de la IA. Mientras tanto, Daniela Rus, directora del laboratorio de IA en el MIT, profundiza en nuestro futuro con robots en "The Heart and the Chip: Our Bright Future with Robots". Dennis Yi Tenen, profesor de inglés en la Universidad de Columbia, examina la intersección entre la inteligencia artificial y la literatura en "Literary Theory for Robots", ofreciendo perspectivas sobre cómo dará forma a nuestra lectura, escritura y pensamiento.

La geopolítica emerge como otro tema dominante, con autores diseccionando la política exterior de Estados Unidos, el ascenso de grandes potencias y la guerra en Europa. Dale Copeland, profesor de relaciones internacionales, narra la formación de la política exterior estadounidense a través del comercio. Jim Sciutto de CNN explora "The Return of Great Powers: Russia, China and the Next World War". Eugene Finkel ofrece una historia más profunda de la violencia rusa contra civiles en Ucrania, y Martin Sixsmith contextualiza la agresión del presidente ruso Putin a lo largo de un milenio en "Putin and the Return of History". "How to Win an Information War" de Peter Pomerantsev aplica la perspectiva de un propagandista durante la Segunda Guerra Mundial al conflicto actual.

Para aquellos que buscan un escape literario, una plétora de novelas aguarda. Autores de renombre como Percival Everett, Yann Martel, David Nicholls, Kiley Reid, Colm Toibin y Amor Towles prometen nuevas historias, ofreciendo a los lectores una gama de narrativas cautivadoras. James Patterson se embarca en la tarea de completar un manuscrito inacabado de Michael Crichton, el renombrado autor de "Jurassic Park".

En una sorpresa para los amantes de la literatura, se lanzará una obra póstuma de Gabriel García Márquez, titulada "En Agosto Nos Vemos". A pesar de la oposición inicial de sus hijos, se espera que la novela corta muestre la capacidad distintiva de García Márquez para la invención, el lenguaje poético y la narración cautivadora. Además, la anticipación de una adaptación de su obra más celebrada, "Cien Años de Soledad", en producción en Netflix, añade emoción a la posibilidad de un resurgimiento de García Márquez, ofreciendo a los fans un cuento fantástico del maestro del realismo mágico.

A medida que el 2024 se desarrolla, los lectores pueden anticipar un viaje literario que abarca los ámbitos de la tecnología, la geopolítica y la narrativa imaginativa, haciendo de este año un recuerdo inolvidable para los amantes de los libros alrededor del mundo.