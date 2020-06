Ex Miss Colombia da sus primeros pasos con prótesis tras amputación

Ciudad de México.- La ex Miss Colombia Daniella Álvarez sorprendió a sus seguidores a tan solo 12 días de que le fuera amputada parte de la pierna izquierda tras una operación de emergencia debido a la isquemia (obstrucción de la circulación) que se desarrolló en su cuerpo.

La modelo colombiana colocó un video en su cuenta de Instagram para dar una muestra sorprendente de su recuperación, pues a poco más de diez días de su intervención ya camina.

“Nunca me conformaré hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. Hace doce días me operaron por última vez y hasta hoy no he dejado de dedicarme a superar mis obstáculos hasta llegar a mi meta. Aquí voy llena de fuerza y sueños”, escribió junto al clip.

Cabe señalar que, debido a la isquemia en su cuerpo, el pie derecho de Álvarez también quedó afectado y por ahora debe usar un equipo que le ayude a mantener la firmeza en los tobillos y logre dar los pasos indicados por su terapeuta.