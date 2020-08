Evita estos alimentos si tienes un resfriado

CIUDAD DE MÉXICO.- Seguro alguna vez has utilizado remedios caseros para curar un resfriado. Un buen jugo antigripal, un té de hierbas o un caldo de pollo te pueden ayudar a sentirte mucho mejor en caso de que tengas síntomas leves.

Pero, también es importante que limites o evites definitivamente ciertos alimentos que pueden empeorar tu estado debido a sus contenidos poco nutritivos o a que pueden tener ingredientes que empeoren tu estado de salud. En general, es esencial que equilibres tu dieta para que puedas sanar.

A continuación, te presentamos los alimentos que debes evitar en caso de que tengas un resfriado.

Dulces y alimentos con azúcar refinada

Según The Healthy, los alimentos con un alto contenido de azúcar pueden afectar el funcionamiento del sistema inmunológico. Esto se debe a que el azúcar refinado inhibe el trabajo de los glóbulos blancos, que son los encargados de combatir las infecciones. También aumentan las citocinas que provocan inflamaciones en el cuerpo. Dentro de esta categoría entran los pastelillos, los dulces, los jugos procesados, e inclusive los alimentos con carbohidratos simples, como las pastas y las galletas saladas que se terminan convirtiendo en azúcar.

Alcohol

Al igual que el azúcar, el alcohol provoca inflamación y debilita los glóbulos blancos. Además, las bebidas con alto contenido alcohólico contribuyen a la deshidratación. Mantenerse hidratado es clave cuando estás resfriado porque ayuda a los riñones a filtrar los desechos del cuerpo y a que te puedas recuperar más rápido. Si el resfriado te provoca deshidratación, beber alcohol solo lo empeorará. Es preferible que optes por agua natural o té.

Cítricos

Si tienes síntomas de resfriado muy probablemente pienses en comer naranja, limón o algún otro cítrico para mejorarte. Pero esto no es del todo recomendable ya que estos cítricos pueden irritar el revestimiento de la garganta o del estómago, y hasta podría provocarte malestar estomacal. Estas frutas sí son saludables por su contenido de vitamina C, pero en caso de que ya tengas síntomas de resfriado, mejor pregunta a tu médico por algún suplemento de vitamina C.

Café

Al igual que el alcohol, las bebidas con cafeína como el café, las energéticas y los refrescos pueden deshidratarte más. Como la cafeína funciona como un diurético, se reducen los niveles de hidratación y se tarda el momento de recuperación. Tampoco ayuda que estas bebidas contengan azúcar, porque esto provoca inflamación y dificulta la lucha contra las infecciones que ocasionan el resfriado.

Alimentos duros o crujientes

Cualquier alimento con una superficie irregular, crujiente o con una textura áspera puede irritar la garganta y hacer que se agrave la tos y el dolor de garganta que probablemente acompañan tu resfriado.

En la categoría de alimentos con forma irregular se puede incluir comida con bordes afilados como las galletas, nueces e incluso algunos vegetales. La mejor opción es que consumas aquellos con una textura suave y que sea fácil de tragar.