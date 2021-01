Estudia sin cargas emocionales

CIUDAD DE MÉXICO.- Los estudiantes universitarios han sido alcanzados por la ola de situaciones estresantes derivadas del encierro: Suspensión de clases presenciales, cambio de actividades académicas y clases a distancia.

La crisis del coronavirus provocó que ellos tengan que adaptar sus actividades académicas de manera virtual y muchos debieron replantear la estrategia para elaborar sus tesis.

La universitaria Lucía García resume su experiencia:

"La pandemia me ha provocado depresión, falta de ánimo, ansiedad y muchos problemas para concentrarme y hacer mis tareas. Iniciar mi tesis es imposible, simplemente no puedo, me siento perdida".

Primero lo primero. La doctora Rosario Martínez afirma que hay formas de superar el episodio y brinda tips a estudiantes que se encuentran en el proceso de elaborar una tesis.

1.- Analízate. Es importante conocer tus gustos, preferencias y temas que manejas.

2.-Observa a tu alrededor. Conoce tu entorno para encontrar un tema ligado a la profesión que escogiste o que despierte tu interés actual.

3.-Qué hacer si no tienes el tema. Es fundamental definir qué es lo que te gustaría hacer, es decir, buscar una solución, hacer una comparación.

4.-Investigar del tema. Si ya tienes el tema de estudio, debes replantearte las acciones que se realizarán para llevar a cabo tu investigación. Pensar en todos los elementos que necesitarás para tener toda la información.

5.- Es fundamental comenzar a recopilar información para saber si el tema ha sido estudiado anteriormente, de qué manera ha sido abordado y así darle enfoque novedoso.

La doctora Martínez pide a los alumnos que en medio de la pandemia realicen un esfuerzo y culminen su tesis y sus objetivos académicos.