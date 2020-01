Es mejor invertir tu tiempo en salir de vacaciones con tus hijos que llenarlos de regalos, según estudio

ESTADOS UNIDOS.- Expertos sugieren a los padres que en vez de gastar su dinero en comprar juguetes de forma excesiva para sus hijos, lo mejor es salir de vacaciones con ellos y compartir nuevas experiencias.

Aseguran que esto puede impulsar en definitiva su desarrollo cerebral. La psicoterapeuta infantil Dra. Margot Sunderland en un artículo para The Telegraph, señaló que las vacaciones para el cerebro de los niños en una gran inversión.

“Esto se debe a que en unas vacaciones familiares estás ejercitando dos sistemas genéticamente arraigados en el área límbica del cerebro, que pueden ser fácilmente no ejercitados en el hogar. Estos son el sistema PLAY y el sistema SEEKING. ”

Un trabajo del profesor Jaak Panksepp, neurocientífico líder mundial en la Universidad Estatal de Washington, expone que el sistema PLAY le permite al niño ejercitarlo cuando hace actividades diferentes. El de SEEKING se ejercita cuando se van a explorar juntos con sus padres. Ejercitar ambos sistemas, incrementa el crecimiento del lóbulo frontal.

Explica que esta parte del cerebro, se ubica la resolución de problemas, memoria, lenguaje, expresión emocional. También el salir de vacaciones aleja no solo a los niños sino a toda la familia de las rutinas diarias.

Un estudio realizado en el año 2017 se refiere a que el tiempo juntos es lo que hace que las personas se sientan más amadas.

Otra investigación publicada en The Journal of Social and Personal Relationships realizada a casi 500 personas, les realizaron un cuestionario con 60 preguntas. El mismo se basaba en saber qué hace que las personas se sientan amadas.

Se concluyó que la mayoría de los individuos se sentían más amados cuando interactuaban con otros humanos y no por medio de regalos. La doctora Margot Sunderland aseguró que un entorno enriquecido ofrece nuevas experiencias sobre todo para los niños.

Según John McDonald, Director Ejecutivo de Family Holiday Association en el Reino Unido, las vacaciones en familia pueden volverse un "ancla de la felicidad".

Con información de Healthy-Holistic-Living y Excelsior.