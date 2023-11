¿Es más saludable el café descafeinado que el café regular?

CIUDAD DE MÉXICO.- ¿El café descafeinado es realmente la alternativa saludable que todos deberíamos abrazar? ¿Te has preguntado si es más beneficioso que su contraparte cargada de cafeína? Si estás considerando la posibilidad de reducir o incluso eliminar tu dosis diaria de cafeína, aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre el café descafeinado.

Si eres de los que confía más en una taza de café que en su propio despertador para salir por las mañanas de la cama, probablemente optes por beber café puro. El subidón de cafeína que proporciona sirve a muchas personas para espabilarse. Pero, ¿qué ocurre cuando te tomas una taza por la mañana, otra después de comer, otra por la tarde...? Seguramente te hayas preguntado cuántas tazas de café son recomendables al día sin perder los nervios.

Porque pasarse al café descafeinado puede perder su gracia, ¿no? Pues quizá no tanto. Hay muchas razones y totalmente legítimas por las que alguien podría cambiar el café puro por el descafeinado. Por ejemplo, estar embarazada o dando el pecho, sufrir un periodo de ansiedad, volverse sensible al café o simplemente querer evitar los efectos estimulantes de la cafeína.

Para todas estas personas, el café descafeinado puede ser la mejor alternativa para sustituir al café puro. Ahora bien, pasarse a este tipo de bebida trae consigo ciertas preguntas que muchos no saben responder. ¿Cómo se obtiene realmente el descafeinado? ¿Cuánto porcentaje de cafeína contiene? ¿Y ofrece los mismos beneficios que una taza de café?



El descafeinado es el café normal al que se le ha eliminado parte de la cafeína", explica Jessica Cording, nutricionista y autora del libro The Little Book of Game-Changers: 50 Healthy Habits For Managing Stress and Anxiety.