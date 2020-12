¿Es el invierno un buen momento para enamorarse?

REDACCIÓN.- Hace poco, un amigo me contó que si eres soltero en búsqueda de pareja hay ciertas épocas del año que pueden jugar a tu favor. El invierno es una de ellas y la razón se debe a algo que llaman “cuffing season.” No existe traducción literal al español, sin embargo, “cuffing season” se refiera a la temporada en que la gente se empareja a medida que los días comienzan a ser más cortos y las noches más frías. Como lo lees, hay estudios que comprueban que en efecto, este fenómeno es más que cierto. Así que si tu intención es conseguir pareja y pronto, el invierno puede ser tu as bajo la manga para lograrlo. Te explico por qué:

El invierno es una buena época del año para encontrar una pareja.

Cuffing season, explicado con peras y manzanas:

Sientes frío durante todo el día, ves en cada esquina parejas enamoradas tomando café, de aquí al último fin del año tienes comidas o cenas navideñas y de repente te encuentras deseando estar en una relación. Esto no es casualidad, ni tampoco eres el único con ese pensamiento. Muchas personas anhelan una relación en otoño e invierno aunque estén completamente felices de estar solteros el resto del año. La explicación: cuffing season.

El término apareció por primera vez en Urban Dictionary en el 2011, definido como: “un tiempo durante el otoño y el invierno en el que las personas que normalmente preferirían ser solteros se encuentran deseando estar atados a una relación seria.” Y es que el clima frío y la actividad prolongada en interiores hace que los solteros se sientan solos y desesperados por tener una pareja.

En inglés “cuffed” or “cuffing” se refiere a ser “esposado” y en este caso a otra persona. El gran atractivo de tener un compañero durante el frío es bastante claro: contar con una pareja que invitar a las fiestas navideñas, ver Netflix acurrucado e incluso hay hasta algunos que buscan recibir un regalo extra de alguien especial.

Ojo, ¿por qué muchas relaciones que surgen en esta temporada están destinadas a fallar?

Se dice que muchas de las relaciones que se forman en esta época del año no están destinadas a durar. Y es que son muchos los que ceden ante el sentimiento de soledad y a la presión de ver que son más las parejas que los rodean. Al final, buscar una pareja para combatir ese sentimiento se vuelve algo necesario.

Algunos datos respaldan la idea de que muchas relaciones inician en otoño e invierno y terminan cuando el clima se calienta. Según datos de Facebook, a menudo las personas cambian su estado de relación a “en una relación” entre octubre y febrero. Y un montón vuelven a cambiar su estado a “soltero” en marzo (o sea, cuando empieza la primavera).

Las parejas de invierno ¿Están destinadas a terminar con la llegada del verano?

¿Todas las relaciones que inician durante esta época están destinadas a fallar una vez que llega el calor?

Por supuesto que no. Las personas entablan relaciones todo el año y el clima no debería ser el que determine cómo y cuándo una relación inicia o termina.

Las mejores relaciones duraderas se forman cuando ambos realmente están listos para asentarse y no buscan solamente llenar un vacío. Si estás considerando tener una relación en pleno cuffing season piensa realmente por qué la quieres: ¿Te sientes solo? ¿Estás listo para empezar una relación? ¿Buscas que alguien “te caliente” el corazón?

Si te sientes sólo o aburrido, intenta pasar más tiempo con tus amigos o busca un hobbie que te entretenga. El punto es que no debes sentir que encontrar una pareja es la única manera de pasar los meses de invierno.