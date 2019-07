Emma Coronel cumple ¡30 años!

Este día, la esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Emma Coronel Aispuro, está festejando sus ¡30 años!.

Un día como hoy pero de 1989, nació Emma Coronel, en California, Estados Unidos, pero creció en Durango.

La esposa del presunto narcotraficante, es conocida por haber ganado un concurso de belleza cuando tenía 17 años, en la Feria del Café y la Guayaba, en el año 2006, en Durango.

Ese día, de acuerdo a información manejada por la revista Proceso, "El Chapo" llegó en una avioneta, con cinco personas más, quienes lo cuidaban.

Según ha dicho Emma Coronel, Guzmán, de 51 años (en ese entonces), le coqueteó.

Él estaba bailando con otra muchacha, yo estaba bailando con mi novio y nos encontramos en el centro de la pista. Bien coqueto me sonrió y al ratito me dijo una persona 'que dice el señor que si no quieres bailar con él'. Por supuesto, le dije yo".