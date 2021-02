Ella es la influencer con los labios más gruesos del mundo

CIUDAD DE MÉXICO.- Los tratamientos estéticos son una alternativa para modificar ciertas partes del cuerpo humano. Para muchas personas, hacerse un retoque, además de cambiar su apariencia, puede aumentar su autoestima y el amor propio, entre otros beneficios emocionales.

No obstante, estos procedimientos estéticos podrían convertirse en la adicción de algunas mujeres. Tal es el caso de Andrea Ivanova, una mujer que ha cambiado completamente la apariencia de su rostro debido a la gran cantidad de intervenciones que se ha realizado.

Andrea Ivanova es una joven de Bulgaria que ha causado sensación en redes sociales debido a las constantes intervenciones estéticas que se ha practicado. Su popular apariencia le ha dado el apodo de "La Barbie humana" entre sus más de 70 mil seguidores en Instagram.

Pese a contar con diversas cirugías estéticas, sus labios se han convertido en los protagonistas de su transformación, debido a que estos cada vez aumentan su volumen, sin importar los riesgos y las duras críticas que recibe Ivanova.

Así es, sin importar lo que diga la gente, la joven estudiante de la Universidad de Sofía se ha enfocado en ser la mujer con los labios más gruesos del mundo, para lo que ha recurrido a más de 20 inyecciones de ácido hialurónico.

A través de su cuenta de Instagram, Andrea Ivanova ha compartido con sus seguidores los procesos estéticos a los que continuamente se está sometiendo. Su transformación ha sido documentada en la red social desde 2013, cuando la joven comenzó a transformar sus labios.

Desde entonces, Ivanova ha señalado en su cuenta oficial de Instagram que ha sometido sus labios a más de 20 inyecciones de ácido hialurónico, con la intención de tener una apariencia similar a la de la icónica muñeca Barbie.

Igualmente, la joven ha externado su intención de tener los labios más grandes, sin importar el riesgo que podría tener al abusar del ácido hialurónico.

El ácido hialurónico es una sustancia en gel que se aplica mediante inyecciones, las cuales permite remodelar formas, contornos y otorgan volumen, indica Hedonai, una clínica especializada en tratamientos estéticos.

El costo de las inyecciones de ácido hialurónico depende de la clínica y el país donde se ubique. No obstante, Andrea Ivanova ha comentado en su perfil de Instagram que ha gastado grandes cifras de dinero por sus más de 20 inyecciones, aunque los costos no detendrán su deseo de parecer una Barbie y tener los labios más gruesos del mundo.

Debido a su apariencia, su perfil de Instagram constantemente recibe fuertes críticas.

"Necesitas ayuda", "qué feos labios" y "desagradable", son algunos de los comentarios escritos en las fotografías compartidas por la joven de 23 años.

Sin embargo, Andrea Ivanova ha salido a defenderse y en diversas ocasiones ha mencionado que pese a los malos comentarios, ella está feliz con su apariencia y está decidida a seguir aumentando el grosor de sus labios.

"Me gustan mucho mis nuevos labios. Fue difícil comer después de la inyección y dos o tres días después el procedimiento es más difícil, pero creo que mis labios son adorables y los amo. No estoy segura si son los más grandes del mundo, pero deben ser de los más grandes, yo creo", comentó Andrea para el diario británico The Sun.

Por otra parte, Andrea cuenta con el respaldo de sus seguidores, quienes en cada oportunidad comentan y enaltecen la belleza de la joven. "Fantástica", "hermosa", "muy bella" y "perfecta", son algunos de los adjetivos que sus admiradores han empleado para describirla en Instagram.

Actualmente, la joven influencer continúa subiendo las actualizaciones de sus procesos estéticos en su cuenta de Instagram, y con frecuencia comparte los titulares que le dedican diversos medios de comunicación en todo el mundo.