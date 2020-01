El príncipe Harry rompe el silencio; dice que no encontró "ninguna otra opción" 

LONDRES.-El príncipe Harry dijo el domingo que sintió "gran tristeza" pero no encontró "ninguna otra opción" más que cortar casi todos los lazos reales con él y su esposa Meghan con la esperanza de lograr una vida más pacífica.

Estos fueron los primeros comentarios de Harry desde que se anunció su separación de la familia real a principios de este mes. El video de su discurso fue publicado en la cuenta oficial de Instagram de Harry y Meghan.

Harry declaró que no tomó la decisión a la ligera y alabó a su abuela, la reina Isabel II, y al resto de su familia por apoyarlo a él y a su esposa en los últimos meses. Llamó a la decisión "un salto de fe" y dijo que espera que la medida le permita a él y a su familia lograr una "vida más pacífica".

Durante su discurso en un evento de caridad, Harry enmarcó la decisión como al menos en parte debido al escrutinio de la prensa, diciendo que "los medios son una fuerza poderosa".

Dijo que él y Meghan pretenden continuar una vida de servicio y que su amor y apoyo por el Reino Unido es inquebrantable, pero agregó que necesitaba deshacerse de los lazos reales con los que creció.

No nos estamos alejando, y ciertamente no nos estamos alejando de ti", dijo Harry. “Nuestra esperanza era continuar sirviendo a la reina, la comunidad y mis asociaciones militares pero sin fondos públicos. Desafortunadamente, eso no fue posible".