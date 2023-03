El poeta Richard Blanco busca unificar cultura latina

Tijuana BC.- El poeta Richard Blanco, quien tiene la distinción de la Casa Blanca con una medalla Nacional de Humanidades de 2021, alentó a los latinos a conectarse entre sí y generar una voz unida para recuperar presencia cultural.

Joe Biden le entregará una medalla al autor después de haber sido invitado en el 2013 por Barack Obama a leer un poema en la ceremonia de asunción, lo que lo hizo sentirse americano después de nunca haberse sentido identificado con un país.

Blanco quien actualmente es profesor en la Universidad Internacional de Florida, fue el primer inmigrante latino, la primer persona abiertamente homosexual y que en aquel momento, la persona más joven en ser poeta inaugural en Estados Unidos.

Humanidades esenciales

Richard estudió ingeniería civil y trabajó en el campo antes de dedicarse a la poesía, y es un defensor de las humanidades, además de estar en contra de que las materias desaparezcan en los programas de estudio.

Creo que las humanidades son esenciales en cualquier carrera. Cuando empecé a trabajar como ingeniero, me di cuenta de que casi la mitad de mi trabajo era escribir…Es parte de lo que todos necesitamos saber y entender para el éxito”

Señaló Blanco.

Como otros profesores, está conmocionado por el hecho de que, a iniciativa del actual gobernador, que ha dado señales de querer competir por la Presidencia de EE.UU. en 2024, en Florida haya leyes que prohíben enseñar sobre temas no aprobados por su Gobierno, como la identidad de género o el racismo sistémico.

"Lo que quieren es que todos los intelectuales se vayan (...) para ellos poner profesores que tengan su misma manera de pensar. Pero lo he pensado y no, aquí estoy, no me voy (de Florida)", asevera.

Un poeta del pueblo

Blanco empezó a escribir poesía a los 27 años -hoy tiene 55- y es autor de cuatro poemarios, además de varios libros autobiográficos, uno de ellos sobre su experiencia como poeta inaugural, y otras publicaciones.

En su último libro de poemas, "How to Love a Country" (Cómo amar a un país), cuestiona la narrativa estadounidense, pasada y presente, y celebra la promesa aún incumplida de sus ideales.

Presencia cultural

Blanco cree que los latinos no tienen la presencia cultural que llegaron a tener en la literatura, el cine y la música y lo achaca a una pérdida de orgullo fruto de la mala reputación que les han creado políticos como Donald Trump y espera que esta distinción pueda ayudar a cambiarlo.

Con la Medalla Nacional de Humanidades, la Casa Blanca ha galardonado, además, a los escritores Amy Tan y Colson Whitehead, la académica Henrietta Mann, el historiador Earl Lewis y la antropóloga Johnnetta Cole.