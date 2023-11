El legado atemporal de The Velvet Underground

The Velvet Underground ha sido una de las bandas más únicas e influyentes en la historia de la música. Sin embargo, a pesar de su impacto duradero, en su época, fueron en gran medida pasados por alto por la escena musical predominante.

La banda se formó cuando John Cale conoció a Lou Reed, quien en ese momento era un compositor. Luego, reclutaron a Sterling Morrison para la guitarra y el bajo, y a Mo Tucker para la batería. Bautizaron a la banda como "The Velvet Underground" en referencia a una novela homónima de Michael Lee.

Andy Warhol rápidamente les prestó atención y se convirtió en su mecenas. Les proporcionó un escenario para actuar e introdujo a un nuevo miembro en la banda, la cantante húngara llamada Nico, quien aportó su voz a algunos de los éxitos más memorables de la banda como “After hours”.

La banda y Warhol se esforzaron por difundir su música y crearon un espectáculo llamado "The Exploding Plastic Inevitable". A pesar de estos esfuerzos, seguían sin lograr un contrato discográfico. Finalmente, produjeron su álbum debut con la ayuda del productor Tom Wilson.

Su álbum debut, "The Velvet Underground & Nico", incluyó una portada diseñada por Andy Warhol que consistía en un sticker de un plátano en estilo pop art. Con el tiempo, esta portada se ha convertido en una de las más emblemáticas y reconocibles de todos los tiempos.

Portada del álbum The velvet underground & Nico (1967)

De este álbum surgieron éxitos como "Venus in Furs", "Heroin" y "I'm Waiting for the Man", en los que exploraron temas como el consumo de heroína, la sexualidad y la soledad.

A pesar de algunas críticas iniciales, The Velvet Underground dejó un impacto duradero en la música moderna. Su legado e influencia son innegables, y su música sigue siendo relevante. Al escucharla, se percibe una cualidad atemporal; podría haber sido lanzada tanto ayer como en 1960.