"El futbol es popular porque la estupidez es popular": Las duras palabras de Luis Borges para el deporte

ARGENTINA.-El escritor Jorge Francisco Isidoro Luis Borges lanzó unas fuertes críticas hacia el futbol, que hoy han sido retomadas por medios en medio del Mundial de Qatar 2022.

Para Borges "el futbol es popular porque la estupidez es popular".

El fútbol es popular porque la estupidez es popular. Once jugadores contra otros once corriendo detrás de una pelota no son especialmente hermosos”, mencionó en entrevista con César Luis Menotti, un ex futbolista y ex entrenador de fútbol argentino.

Para el también ensayista, “el fútbol despertaba las peores pasiones”.

“Yo no entiendo cómo se hizo tan popular el fútbol. Un deporte innoble, agresivo, desagradable y meramente comercial”, mencionó al periodista Roberto Alfiano.

“ Además es un juego convencional, meramente convencional, que interesa menos como deporte que como generador de fanatismo. Lo único que interesa es el resultado final; yo creo que nadie disfruta con el juego en sí, que también es estéticamente horrible, horrible y zonzo. Son creo que 11 jugadores que corren detrás de una pelota para tratar de meterla en un arco. Algo absurdo, pueril, y esa calamidad, esta estupidez, apasiona a la gente. A mí me parece ridículo”, criticaba Borges.

Algunas personas han dicho que el futbol une a la gente, sin embargo se han visto enfrentamientos y choques entre naciones tan solo por el resultado de los juegos.

Jorge Luis Borges.

¿Luis Borges fui alguna vez a ver algún partido?

Según Borges cuenta, sí fue a ver un partido junto a Enrique Amorim.

De acuerdo a lo que él detalló en ese momento jugaban Uruguay y Argentina.

“Bueno, entramos a la cancha, Amorim tampoco se interesaba por el fútbol y como yo tampoco tenía la menor idea, nos sentamos; empezó el partido y nosotros hablamos de otra cosa, seguramente de literatura”, comentó.

Agregó:

“Luego pensábamos que se había terminado, nos levantamos y nos fuimos. Cuando estábamos saliendo alguien me dijo que no, que no había terminado todo el partido, sino el primer tiempo, pero nosotros igual nos fuimos. Ya en la calle yo le dije a Amorim: “Bueno, le voy a hacer una confidencia. Yo esperaba que ganara Uruguay –Amorim era uruguayo-- para quedar bien con usted, para que usted se sintiera feliz”. Y Amorim me dijo: “Bueno, yo esperaba que ganara Argentina para quedar, también, bien con usted”. De manera que nunca nos enteramos del resultado de aquello, y los dos nos revelamos como excelentes caballeros. La amistad y el respeto que ambos nos profesábamos estaba por encima de esa pobre circunstancia que era un partido de fútbol”.

Borges fue fiel a sus convicciones hasta el fin de sus días y siguió con sus crudas críticas al deporte en general y el fútbol en particular.

Jorge Luis Borges falleció el 14 de junio de 1986 en Ginebra, Suiza.