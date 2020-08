El chef Carlos Gaytán, el único mexicano con una estrella Michelin

CIUDAD DE MÉXICO.- El chef Carlos Gaytán, embajador a escala mundial de la gastronomía mexicana y el primer mexicano en obtener una estrella Michelin, regresa al centro de Chicago con la apertura oficial de su restaurante Tzuco.

En entrevista con la revista Forbes, Gaytán platicó sobre sus proyectos más entrañables. Conoce los detalles en la vida de un apasionado de la cocina y sus orígenes que cumplió el "sueño americano".

La ilusión es notoria en el chef Gaytán, cuando platica sobre su nueva empresa Tzuco. "Son los proyectos de mi vida. Comencé a gestarlos al tercer día que cerré Mexique (en 2018) y, desde entonces, me propuse hacer resonar, con ellos, el nombre de mi país... como nunca: estremecer a los comensales con las historias y la magia detrás de cada platillo".

Como una persona capaz de lograr su metas se considera el mexicano, al platicar durante su entrevista sobre una de sus mayores capacidades, al haber caído un millón de veces: "creo que mi mayor logro es la capacidad que tengo de levantarme una y otra vez", expresó.

Entre los proyectos que aún tiene pendientes por desarrollar, pero que espera lograr pronto, es el abrir un centro para enseñar a cocinar a migrantes. "Yo no fui a la escuela, y partí a Estados Unidos muy joven y sin documentos. Sé lo complicado que es vivir así. Por eso, quiero contribuir al crecimiento de las personas como me hubiera gustado que alguien me encaminara a mí en aquellos tiempos", comentó.

Sin duda una persona con un gran espíritu de servicio es Carlos Gaytán y uno de los detalles que rompen su integridad es ver a personas de la tercera edad y niños pidiendo dinero en las calles de México. "Es algo que me entristeció mucho cuando regresé a mi país". platicó el chef, pero en contraste dijo que uno de sus momentos más felices es comer con su madre una tortilla bien hecha, con aguacate y sal.

El chef Gaytán siempre ha comentado que se enamoró de la comida mientras aprendía a preparar recetas de reliquia junto a su madre, “Doña Teté”. El menú de Tzuco honra la cocina honesta y con sentimiento que ella le enseñó, al tiempo de expresar su visión actual como profesional.

Tzuco abrevia el nombre de la ciudad natal del chef Gaytán: Huitzuco, en Guerrero. De ahí que el restaurante evocará los sabores inspirados en los productos de aquellos mares. La tortilla y las lentejas formarán parte elemental del festín que incluirá platillos perfumados con especias y chile.