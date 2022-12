El árbol de Navidad es una tradición más antigua que la Navidad

¿Por qué, cada Navidad, tantas personas soportan el desorden de las hojas de pino secas, el riesgo de un incendio y las cadenas de luces increíblemente enredadas?

“Atando un árbol al capó de mi coche y preocupándome por la fuerza del hilo, a veces me pregunto si debería comprar un árbol artificial y acabar con todas las molestias. Entonces mi historiador interior me regaña: tengo que recordarme a mí mismo que estoy participando en una de las tradiciones religiosas más antiguas del mundo. Renunciar al árbol sería renunciar a un ritual anterior a la Navidad misma”, comenta Troy Bickham, profesor de Historia en la Texas A&M University.

Un símbolo de vida en tiempos de oscuridad

Casi todas las sociedades agrarias veneraron independientemente al Sol en su panteón de dioses en un momento u otro: estaba el Sol de los nórdicos, el azteca Huitzilopochtli, el griego Helios.

Los solsticios, cuando el Sol está en su punto más alto y más bajo en el cielo, eran eventos importantes. El solsticio de invierno, cuando el cielo está más oscuro, ha sido un día de celebración notable en las sociedades agrarias a lo largo de la historia humana. El persa Shab-e Yalda, Dongzhi en China y el norteamericano Hopi Soyal marcan la ocasión de forma independiente.

¿La decoración favorita de los antiguos solsticios de invierno? Plantas de hoja perenne.

Ya sea como ramas de palma reunidas en Egipto en la celebración de Ra o coronas para la fiesta romana de Saturnalia, los árboles de hoja perenne han servido durante mucho tiempo como símbolos de la perseverancia de la vida durante la desolación del invierno y la promesa del regreso del sol.

La Navidad emerge lentamente

La Navidad llegó mucho más tarde. La fecha no se fijó en los calendarios litúrgicos hasta siglos después del nacimiento de Jesús, y la palabra inglesa Christmas, una abreviatura de "Christ's Mass", no aparecería hasta más de 1000 años después del evento original.

Si bien el 25 de diciembre era ostensiblemente una fiesta cristiana, muchos europeos simplemente trasladaron las tradiciones de las celebraciones del solsticio de invierno, que eran eventos notoriamente escandalosos. Por ejemplo, los 12 días de Navidad que se conmemoran en el villancico popular en realidad se originaron en las antiguas celebraciones navideñas germánicas.

El uso continuado de árboles de hoja perenne, sobre todo el árbol de Navidad, es el vestigio más visible de esas antiguas celebraciones del solsticio. Aunque el conocido villancico de 1824 de Ernst Anschütz dedicado al árbol se traduce al inglés como "O Christmas Tree", el título de la melodía alemana original es simplemente "Tannenbaum", que significa abeto. No hay ninguna referencia a la Navidad en el villancico, que Anschütz se basó en una canción de amor popular de Silesia mucho más antigua. De acuerdo con las antiguas celebraciones del solsticio, la canción elogia la fiel resistencia del árbol durante el oscuro y frío invierno.

Contragolpe bacanal

Los protestantes alemanes del siglo XVI, ansiosos por eliminar la iconografía y las reliquias de la Iglesia Católica Romana, dieron un gran impulso al árbol de Navidad cuando lo usaron para reemplazar las escenas de la Natividad. El reformador religioso Martín Lutero supuestamente adoptó la práctica y agregó velas.

Pero un siglo después, los puritanos ingleses desaprobaron la festividad desordenada por carecer de legitimidad bíblica. Lo prohibieron en la década de 1650, con soldados patrullando las calles de Londres en busca de cualquiera que se atreviera a celebrar el día. Los colonos puritanos de Massachusetts hicieron lo mismo, multando a “cualquiera que se encuentre celebrando la Navidad o algo similar, ya sea absteniéndose de trabajar, festejar o de cualquier otra manera”.

La inmigración alemana a las colonias americanas aseguró que la práctica de los árboles se arraigara en el Nuevo Mundo. Benjamin Franklin estimó que al menos un tercio de la población blanca de Pensilvania era alemana antes de la Revolución Americana.

Sin embargo, la tradición alemana del árbol de Navidad floreció en los Estados Unidos en gran parte debido al linaje real alemán de Gran Bretaña.

Siguiendo el ejemplo de la reina

Desde 1701, a los reyes ingleses se les había prohibido convertirse o casarse con católicos. Alemania, que estaba formada por un mosaico de reinos, tenía príncipes y princesas protestantes elegibles de sobra. Muchos miembros de la realeza británica mantuvieron en privado la costumbre familiar de un árbol de Navidad, pero la reina Victoria, que tenía una madre alemana y una abuela alemana por parte de su padre, hizo pública la práctica y la puso de moda.

El estilo de gobierno de Victoria reflejó y dio forma a la moralidad aparentemente severa y centrada en la familia que dominaba la vida de la clase media durante la época. En la década de 1840, la Navidad se convirtió en el objetivo de reformadores como el novelista Charles Dickens, que buscaba transformar las estridentes celebraciones de la festividad en gran parte marginada en un día familiar en el que la gente de la nación rápidamente industrializada pudiera relajarse, regocijarse y dar gracias.

Su novela de 1843, "A Christmas Carol", en la que el avaro Ebenezer Scrooge encontró la redención al adoptar las recetas de Dickens para la festividad, fue un éxito entre el público. Si bien la decoración siempre verde es evidente en las ilustraciones coloreadas a mano que Dickens encargó especialmente para el libro, no hay árboles de Navidad en esas imágenes.

Victoria añadió el abeto a las celebraciones familiares cinco años después. Aunque los árboles de Navidad habían sido parte de las celebraciones reales privadas durante décadas, una edición de 1848 del London Illustrated News mostraba a Victoria con su esposo alemán y sus hijos decorando uno en familia en el Castillo de Windsor.

El impacto cultural fue casi instantáneo. Los árboles de Navidad comenzaron a aparecer en los hogares de Inglaterra, sus colonias y el resto del mundo de habla inglesa. Dickens siguió con su cuento "Un árbol de Navidad" dos años después.

Adoptando la tradición en América

Durante este período, las clases medias de Estados Unidos generalmente adoptaron todo lo victoriano, desde la arquitectura hasta las sociedades de reforma moral.

Sarah Hale, la autora más famosa por su poema infantil "María tenía un corderito", usó su posición como editora de la exitosa revista Godey's Ladies Book para promover una agenda reformista que incluía la abolición de la esclavitud y la creación de días festivos que promovía los valores piadosos de la familia. La adopción del Día de Acción de Gracias como feriado nacional en 1863 fue quizás su logro más duradero.

Le sigue de cerca el árbol de Navidad.

Si bien los árboles adornaban esporádicamente las casas de los inmigrantes alemanes en los EU, se convirtió en una práctica habitual de la clase media cuando, en 1850, Godey publicó un grabado de Victoria y su árbol de Navidad. Partidario de Dickens y del movimiento para reinventar la Navidad, Hale ayudó a popularizar el árbol de Navidad familiar al otro lado del charco.

Recién en 1870 Estados Unidos reconoció la Navidad como feriado federal.

La práctica de erigir árboles de Navidad públicos surgió en los EU en el siglo XX. En 1923, apareció el primero en el Jardín Sur de la Casa Blanca. Durante la Gran Depresión, sitios famosos como el Rockefeller Center de Nueva York comenzaron a erigir árboles cada vez más grandes.

Los árboles de Navidad se globalizan

A medida que las culturas estadounidense y británica extendieron su influencia por todo el mundo, los árboles de Navidad comenzaron a aparecer en espacios comunes, incluso en países que no son predominantemente cristianos. Los distritos comerciales de Dubái, los Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong y Tokio ahora colocan árboles con regularidad.

El árbol de Navidad moderno es un símbolo universal que tiene significados tanto religiosos como seculares. Adornados con luces, promueven la esperanza y ofrecen brillo en, literalmente, la época más oscura del año para la mitad del mundo.

En ese sentido, el árbol de Navidad moderno ha cerrado el círculo.

Artículo original publicado en The Conversation