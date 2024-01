Ejercitarse por solo cinco minutos al día: ¡Una rutina breve con grandes beneficios!

CIUDAD DE MÉXICO.- La idea de obtener beneficios significativos para la salud con tan solo cinco minutos de ejercicio diario puede sonar a utopía, pero la realidad es que esta breve rutina puede marcar la diferencia. En un mundo donde el tiempo es un recurso escaso, la accesibilidad de esta práctica puede ser la clave para motivarte a incorporar la actividad física a tu rutina diaria.

Aunque pueda parecer insuficiente, diversos estudios respaldan la eficacia de este enfoque. Ejercicios simples, como subir y bajar escaleras, realizar sprints cortos o andar en bicicleta durante cinco minutos, han demostrado mejorar la salud, prevenir enfermedades y aumentar la longevidad.

Un estudio publicado en Springer Link, titulado "High-Intensity Interval Training and Cardiometabolic Health in the General Population: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials," destaca los beneficios de los ejercicios de alta intensidad en periodos breves para la salud cardiovascular. Los resultados muestran que realizar ejercicios intensos por 30 segundos con intervalos de descanso breve tiene impactos similares a rutinas más extensas con intensidad moderada.

Otra investigación en la National Library of Medicine analizó un grupo que dedicó cinco minutos diarios a subir y bajar escaleras, comparándolo con un grupo que no lo hizo. Los resultados revelaron una mejora significativa en los niveles de oxigenación en aquellos que realizaron la actividad.

Además, un estudio titulado "Association of wearable device-measured vigorous intermittent lifestyle physical activity with mortality" examinó a 25,000 adultos que incorporaron unos minutos de movimiento intenso tres veces al día, reduciendo su riesgo de enfermedad cardiovascular en un impresionante 40% en comparación con aquellos que no participaron en estas actividades.

La clave para aprovechar estos minutos de ejercicio es la consistencia. Se recomienda dedicar tiempo a la actividad física por la mañana, ya que la quema de calorías continuará durante el día. Sin embargo, si las mañanas son complicadas, las tardes o noches también son opciones viables.

Además de dedicar un tiempo específico, puedes integrar el ejercicio en tu día a través de pequeños cambios, como caminar en lugar de usar el coche, subir escaleras en lugar de tomar el elevador, y realizar sentadillas o burpees durante los momentos de tiempo libre. Estos pequeños ajustes pueden sumar grandes beneficios para tu salud física y mental.