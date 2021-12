Efemérides del 26 de diciembre: ¿Qué pasó un día como hoy?

El 26 de diciembre de 1996, hace 25 años, entra en vigor la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Desertización.

OTRAS EFEMÉRIDES

1541.- Francisco de Orellana emprende, a bordo del bergantín San Pedro, la navegación del Amazonas, el río más largo y caudaloso del mundo.

1825.- Simón Bolívar, nombrado presidente vitalicio de Perú.

1863.- Se aplica por primera vez la electricidad en Europa con el alumbrado de los faros costeros en el cabo de Hève (Francia).

1884.- España comunica a las potencias extranjeras que tiene bajo su protectorado la costa occidental de África entre los cabos Bojador y Blanco, territorio denominado Sahara Occidental.

1898.- Los científicos Pierre y Marie Curie informan a la Academia de las Ciencias de Francia del descubrimiento del radio y acuñan el término radiactividad.

1906.- Se estrena en el Teatro Ateneo de Melbourne el primer largometraje de una hora de duración titulado "The Story of the Kelly Gang" (La historia de la banda de Kelly).

1910.- Nace en Buenos Aires Magdalena Nile del Río, actriz, cantante y bailarina, conocida como "Imperio Argentina".

1933.- El inventor esdadounidene Edwin H. Armostrong patenta la radio de Frecuencia Modulada (FM).

1948.- El cardenal primado de Hungría, Josef Mindszenty, es detenido, encarcelado y procesado, acusado de espionaje en favor de Estados Unidos.

1953.- Se realiza en París el primer trasplante de riñón de un donante vivo (de madre a hijo), que funcionó durante 22 días.

1960.- Comienza la Operación Pedro Pan, informalmente llamada Operación Peter Pan, que se prolongó hasta el 23 de octubre de 1962 y con la que más de 14 mil menores de edad salieron solos de Cuba con destino a Estados Unidos. La operación, ejecutada por el sacerdote de origen irlandés, Bryan O.Walsh y financiada por EE. UU., se consideró el mayor éxodo infantil del siglo XX en Occidente.

1991.- El Soviet Supremo declara el fin de la Unión Soviética (URSS) tras la ratificación del Tratado de la Comunidad de Estados Independientes (CEI).

.- La Asamblea Legislativa de Panamá aprueba reformas de 58 artículos de la Constitución, entre ellas la abolición del Ejército y la creación del "defensor del pueblo".

2002.- Irán abole las penas mediante lapidación, según informa el diario Bahar.

2003.- Un terremoto de magnitud 6,3 en la escala Richter sacude la histórica ciudad de Bam (sureste de Irán) que causa 26.271 muertos.

2004.- Se registra en Aceh, Sumatra, un gran terremoto de magnitud 9 en la escala de Richter que afecta a 12 países de Asia y África y que causa 229.000 muertos.

2006.- En Irak, el Tribunal de Casación ratifica la sentencia a muerte contra el expresidente Sadam Husein.

2010.- La justicia argentina dicta la primera sentencia por lavado de dinero de la historia.

2012.- En China se inaugura la línea de alta velocidad más larga del mundo entre Pekín y Cantón, con una extensión de vía de 2.298 kilómetros.

2014.- En Colombia, las FARC liberan al soldado Carlos Becerra Ojeda, secuestrado en el departamento del Cauca.

2017.- Honduras celebra sus décimas elecciones generales desde 1980, cuando retornó a la democracia.

.- El único africano ganador de un Balón de Oro, el exfutbolista George Weah, gana las elecciones presidenciales en Liberia con el partido Congreso por el Cambio Democrático (CCD).

2020.- Muere a los 98 años George Blake, el legendario agente británico que espió para el KGB soviético.

NACIMIENTOS

1716.- Thomas Gray, poeta lírico inglés.

1893.- Mao Zedong (Mao-Tse-Tung), dirigente de la República Popular China.

1904.- Alejo Carpentier, escritor cubano

1910.- Magdalena Nile del Río, "Imperio Argentina", actriz, cantante y bailarina hispano-argentina.

1914.- Richard Widmark, actor estadounidense de cine.

1949.- José Manuel Ramos-Horta, independentista timorense, Premio Nobel de la Paz.

DEFUNCIONES

1972.- Harry S. Truman, expresidente de Estados Unidos.

1977.- Howard Hawks, director de cine estadounidense.

1985.- Dian Fossey, primatóloga estadounidense que inspiró la película "Gorilas en la niebla".

1988.- Pablo Sorozábal, compositor español.

1994.- Sylva Koscina, actriz italiana de origen croata.

2006.- Gerald Ford, expresidente de Estados Unidos.

2009.- Yves Rocher, empresario francés.

2011.- Pedro Armendáriz jr, actor mexicano.