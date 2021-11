Eduin Caz se retira para descansar

Tijuana, BC.- Luego de compartir la emoción por su primer Latin Grammy, Eduin Caz vocalista de Grupo Firme anunció que tomará una pausa para descansar y estabilizar sus emociones.

Tras un año de mucho éxito, giras con sold out, presentaciones memorables como el Staples Center en California, premios y reconocimientos, viene un receso.

Los amo familia (Fans) casi casi me despido de ustedes por unos meses por qué me retiro a descansar solo falta terminar la gira 2021 y me pondré ausente ya que tengo que estabilizar mis emociones y regresar con más ganas en el 2022”, escribió Eduin.

Foto: Cortesía Instagram

El vocalista, quien ya ha compartido que el 2022 viene con una gran gira por otros países de Latinoamérica tomará un receso.

“Gracias a todos familia y gracias a todo mi equipo de trabajo por siempre estar al pendiente y al pie del cañón @isaelgutierrez sabes que no tengo palabras para agradecerte al igual a ustedes @evertgutierrezo @vicnte_zambrano @elrondis @maneborja y me faltan más pero no acabaría pero ya saben quienes son”, puntualizó el intérprete de “El Roto”.