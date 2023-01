Doja Cat aparece cubierta de 30,000 cristales de Swarovski sobre la piel en Fashion Week de París

Tijuana, Baja California.- La cantante Doja Cat cautivo en las redes sociales al mostrarse cubierta de 30,000 cristales de Swarovski sobre la piel junto a un vestido a tono rojo en el desfile de Schiaparelli Haute Couture Spring/Summer 2023.

El proceso de incrustación de las piedras llevó a la maquillista Pat McGrath alrededor de 5 horas de proceso. La profesionista agradeció su compromiso a la intérprete de "Need to Know" con un mensaje:

Es un placer trabajar con la hermosa Doja Cat y el increíble Daniel Roseberry en el look 'Doja's Inferno' para la colección FW23 Haute Couture de Schiaparelli. La paciencia sublime de Doja durante las 4 horas y 58 minutos que tomó crear el look con #TeamPatMcGrath"

La maquillista artística Pat McGrath calificó el 'look' final de la rapera de "Woman" y "Kiss me more" como "una obra maestra, mágica y fascinante".