Dibujantes recrean nuevas aventuras de Batman en todo el mundo

Madrid, España.- Catorce dibujantes y equipos creativos de distintas nacionalidades, ente ellos el español Paco Roca y los mexicanos Alberto Chimal y Rulo Valdés, participan en la antología "Batman: The World" que recoge historias del superhéroe en diferentes lugares del mundo.

"Batman: The World" se publicará simultáneamente en todo el mundo el martes 14 de septiembre de 2021, cuatro días antes de la celebración del "Batman Day", que tendrá lugar el sábado 18 de septiembre.

La antología completa será traducida para Norteamérica, Francia, España, Italia, Alemania, República Checa, Rusia, Polonia, Turquía, México, Brasil, China, Corea y Japón.

Batman, icono de la cultura popular

"Batman se ha convertido en un auténtico icono de la cultura popular, conocido en todo el mundo", ha explicado el editor y jefe creativo de DC, Jim Lee, en unas declaraciones facilitadas por DC Cómic en las que añade que "Batman: The World" es la forma que tiene DC de mostrar a los fans de todas partes que Batman "es más que un personaje, que es un fenómeno que trasciende idiomas y fronteras".

Montado sobre un típico cartel publicitario en forma de toro y observando la localidad turística española de Benidorm (este); así es la imagen mostrada por DC Cómics de una de las viñetas de la historia que el dibujante español Paco Roca ha creado para esta antología.

En concreto, la historia del hombre murciélago "made in Spain" está realizada en su totalidad (guión y dibujo) por Roca, quien ha afirmado que su trama sucede en Benidorm (Alicante), una localidad donde el lector no se enfrentará a un relato de lucha contra algún ente maligno, sino que conocerá el "lado más humano" de Bruce Wayne.

Por todo el mundo

"Nos encargaron a diferentes dibujantes de todo el mundo hacer una historia sobre Batman que sucediese en el país de cada autor, y a mí me tocó España y no sabía muy bien qué hacer, así que me lo he llevado a mi terrero", ha explicado el historietista, Premio Nacional de Cómic, sobre esta aportación de la que no puede dar más datos.

Una historia que, según reconoce, fue "difícil" arrancar ya que no se "veía" haciendo una trama "súper heroica al uso".

Según han detallado desde la editorial, "Batman: The World" arrancará con una historia creada por Brian Azzarello y Lee Bermejo, "Global City", una trama donde Batman reflexiona sobre todo el tiempo que lleva en Gotham protegiendo la ciudad y a sus habitantes de todo tipo de amenazas.

Pasado y presente de Batman

Una historia que marca el punto de partida de toda la serie de relatos del pasado y del presente de Batman que están contados por, además de Roca, los franceses Mathieu Gabella y Thierry Martin, los italianos Alessandro Bilotta y Nicola Mari, los alemanes Benjamin von Eckartsberg y Thomas von Kummant, o los checos Stepan Kopriva y Michael Suchánek.

Esta lista de autores se completa con las historias de los polacos Tomasz Kolodziejczak, Piotr Kowalski y Brad Simpson, los turcos Ertan Ergil y Ethem Onur Bilgiç, los mexicanos Alberto Chimal y Rulo Valdés, los brasileños Carlos Estefan y Pedro Mauro, los coreanos Inpyo Jeon, Jae-kwan Park y Kim Jung Gi, los chinos Xu Xiadong, Lu Xiaotong, Qiu Kun y Yi Nan, los rusos Kirill Kutuzov, Egor Prutov y Natalia Zaidova; y el japonés Okadaya Yuichi.

Cada edición internacional de "Batman: The World" dispondrá además de su propia portada, realizada por el equipo creativo local.