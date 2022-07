Diana Kennedy, divulgadora británica de la riqueza de la cocina mexicana, muere a los 99 años

LONDRES.-La escritora gastronómica británica Diana Kennedy, cuya dedicación a la herencia culinaria de México ayudó a popularizar la riqueza de la cocina nacional en el mundo de habla inglesa, murió el domingo a los 99 años, sin que se dieran a conocer de inmediato las causas.

La Secretaría de Cultura de México confirmó el fallecimiento y rindió homenaje a su legado al destacar que ella "como pocos" entendió que conservar la naturaleza y su diversidad era crucial para conservar la gran variedad de platillos que ofrece el país latinoamericano.

Kennedy, cuyas obras incluyen "The Cuisines of Mexico" y "The Art of Mexican Cooking" nació como Diana Southwood en Loughton, Inglaterra, en 1923 y emigró a Canadá en 1953.

Más adelante esa década se mudó a México después de casarse con el periodista Paul P. Kennedy del New York Times quien murió en 1967. Kennedy pasó años viviendo en Michoacán, un estado del oeste de México, con una fuerte y arraigada cultura.

La renombrada escritora falleció en su finca en Michoacán el domingo, publicó el New York Times.

A lo largo de su vida recibió múltiples reconocimientos por su labor y en 1981 el gobierno la honró con la Orden Mexicana del Águila Azteca, el premio más alto del país para extranjeros.

Los aplausos para Kennedy inundaron el domingo las redes sociales. Arturo Sarukhán, exembajador de México en Estados Unidos, describió en Twitter su deceso como una "gran pérdida para México, un país que hizo suyo, para Gran Bretaña y para la gastronomía mexicana".