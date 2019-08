Decenas de bailarines danzan en NY en apoyo al pequeño príncipe Jorge

Nueva York.- El céntrico Times Square en Nueva York reunió a decenas de bailarines de ballet para una clase en conjunto, que de esa forma protestaron por comentarios que hizo sobre el príncipe Jorge la presentadora de Good Morning America, de la cadena ABC, Lara Spencer.



Bailarines de ambos sexos, incluso tan jóvenes como Jorge, de seis años, apoyaron así con su protesta frente a la sede donde se realiza el programa, al hijo mayor del príncipe William de Gran Bretaña, que como parte de su currículo de tercer grado, tomará clases de ballet.



Algunos de los bailarines acudieron con letreros con mensajes como "los niños bailan también", "#Me Tu Tu los niños serán bailarines" o "el baile es la respuesta".



La pasada semana Spencer hizo un comentario sobre los cursos que tomará el niño y en tono de burla comentó el interés del príncipe por el ballet clásico, señaló la cadena CNN.



"El príncipe William ha dicho que Jorge ama el ballet absolutamente. Tengo noticias para el príncipe William: veremos cuánto dura eso", indicó entre risas.



El lunes la presentadora se disculpó por sus comentario durante el programa, al que invitó a tres bailarines a hablar sobre sus experiencias.



"Me equivoqué. Lo hice. El comentario que hice sobre el baile fue insensible, estúpido y lo siento mucho", dijo al dirigirse a los bailarines, que estaban sentados frente a ella.



"Les agradezco por darme la oportunidad de disculparme personalmente con ustedes y por venir aquí a sentarse conmigo y educarme y de nuevo lo siento", agregó Spencer.



Pese a las disculpas, el grupo de bailarines llevó su protesta en forma de baile.



Los comentarios de Spencer generaron una cadena de reacciones en redes sociales como "continúa bailando príncipe Jorge", o "querida Lara Spencer y cualquiera que necesite escucharlo... los niños bailan también".