¿Deben ciertas canciones ser censuradas? Expertos opinan...

¿Censura o advertencia en las plataformas digitales? Es una pregunta que pone a pensar a muchos críticos de música, después de que esas plataformas bajan contenido "no adecuado" de algunos reggaetoneros, pero dejan el de otros; entonces se cuestionan sobre quién tiene la autoridad de decidir lo que vemos o escuchamos y calificar si algo es malo y censurarlo. Es ahí en donde concuerdan.

Cualquier cosa que se censure, atenta contra la libertad de expresión, ya sea a un autor, a una creación artística, tanto musical como visual, finalmente hay contenidos que pueden agredir ciertas posiciones, pero está en el público verlas, él decide si lo ve o no, hay que darle libre albedrío para que decida qué ver y qué no y opinar sobre ello", comentó a EL UNIVERSAL Armando Reyna, productor de los 40 y W Radio.

"El tema de por qué se censura es algo subjetivo. ¿A quién agredes? El que censura siempre va a tener un interés político o ideológico que hace que para él no sea un tema que se tenga que ver, pero quien decide lo que se puede o no ver es la misma gente", ahondó en el tema.

La conductora Fernanda Tapia lo analiza así: "Vivimos en una era en donde las plataformas digitales abrieron sus puertas para que miles de personas pudieran subir sus contenidos y, al ser empresas privadas, cada una tiene sus estándares y reglas permitidas; en teoría, la mayoría de ellas no permite la publicación de contenido ofensivo y que incite a la violencia, pero si nos ponemos a analizar cada canción, encontraríamos un sinnúmero de ellas que hablan de esos temas".

Explica: "Si tuviésemos que bajar de las plataformas todo lo que arriesga, habla de la discriminación o grupos en situación de vulnerabilidad nos quedaría 1% de lo que producen. Hay contenido que se refieren a ellos con palabras terribles: el jo..., la zo..., el gordo, de eso hay canciones y hasta las cantan las propias chavas, porque estamos en una sociedad mundial machista de la cual también se desprenden los otros temas de discriminación, ya sea por tu color de piel, estatura, peso, etcétera".

Una doble moral. Se critica en los últimos años al reggaetón, pero son las mujeres quienes también las bailan y consumen, y resultan ser canciones que se posicionan en los primeros lugares.

"Aquí podría haber una crítica a las plataformas de qué sube y qué no, por qué permite a unos sí y a otros no, tendría que deslindarse y decir este contenido agrede y puede causar sensibilidad, está en ustedes si lo ven o no, porque eso es lo democrático, porque habrá gente que le interese verlo", indicó Armando.

"Ahora, yo sé que sobre la violencia de mujeres no está 'el horno para bollos', pero hay que explicarle a estas personas que deberían tomar un curso en derechos humanos para que entendieran qué es lo que se está haciendo mal, porque así nada más te quito las rolas porque sí, generas más enojo", expresó Tapia.

Las advertencias podrían ser una solución. Las plataformas digitales democratizaron los contenidos y la libertad de expresión y en aras de que se respete eso, una solución viable podría ser una advertencia que permita decidir si se quiere o no escuchar o ver lo que el autor publicó.

"Estaría mejor que se pusiera un tipo de advertencia a este tipo de cosas y ya tienes la libertar de escucharlo o no. Creo que tal vez con una advertencia se podría, pero necesitamos aprender a tomar decisiones todos y ponernos a pensar qué tan discriminadores somos cuando hacemos un comentario, un chiste y cuando escuchamos una canción y la coreamos, es como si nos hubieran puesto un toque de queda en esta cuarentena, ¡calma!, aquí están las medidas y es una decisión personal", señala la locutora.

Johnny Escutia se hizo tendencia cuando usuarios de redes sociales reclamaron por qué habían quitado "Safaera", si las letras de Escutia hablan de violación, violencia y amenaza de muerte y seguían en redes.

Babasónicos dividieron opiniones con "Putita" y sigue en las plataformas: "Ya sé. El camino a la fama no significa nada. Si no hay una misión. ¿Cuál es? Hacerte muy putita, probar tu galletita con toda devoción".

"La ingrata", éxito de Café Tacvba, causó polémica en los últimos años después de que su letra hablara de un feminicidio: "Por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos pa' que te duela".

"Cuatro babys", una de las canciones más bailadas de Maluma, para muchos es una apología de violencia hacia las mujeres; describe que sus cuerpos están disponibles al servicio del deseo sexual de los hombres.

"Animals", de Maroon 5, habla de tener a una mujer como posesión y cazarla como animal. La canción causó controversia por la letra y el video. "You're like a drug that's killing me. I cut you out entirely".