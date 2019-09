Danza de los "Payasos panzudos", devoción y alegría en el sureste de México

San Cristóbal de Las Casas.- Hombres, mujeres, niños y niñas danzan por varios kilómetros ataviados con túnicas estampadas de diferentes colores, con neumáticos colocados alrededor de la cintura y cubriendo sus rostros con máscaras amorfas en honor a la Virgen de La Merced.

Desde la fundación en 1637 del barrio La Merced de la ciudad mexicana de San Cristóbal de Las Casas, estado suroriental de Chiapas, los fieles católicos comenzaron a realizar una fiesta especial anual por todas las bondades recibidas, para la que se organizan por todo un año.

Originalmente eran hombres vestidos con sus trajes típicos llamados "Los moros" quienes encabezaban la peregrinación con caballos; iban vestidos de árabes y evocaban al dominio musulmán de España entre los años 702 y 1492 d.C.

Hoy los suceden los "Payasos panzudos". Se tiene evidencia de panzudos desde 1927 en fotografías, aunque es muy probable que hayan surgido entre 1880 y 1890.

Estos personajes vestían un sombrero de palma desgarrado, lentes, y se ponían una almohadas debajo de las camisas para deformar su figura.

Esta deformación alude a su condición pecaminosa y siempre van atrás de la Virgen porque se convierten en católicos, cuenta para Efe Carlos de Jesús García Fino, quien lleva 25 años participando y miembro de la quinta generación de su familia que lo hace.

"Todo comienza con los moros; era un grupo que acompañaba a la Virgen. Ellos se dedicaban a bailar e igual con sus trajes típicos. En ese tiempo no había máscaras tan realizadas como las tenemos ahora", dice.

Mientras unos se organizan para cumplir con los festejos y los protocolos de las ceremonias religiosas, otros se encargan de alegrar la procesión. Esos son los payasos panzudos.

"Algunos los hacemos por mandas, por promesas. Venimos a bailar a la Virgen de la Merced", dijo a Efe Saúl Iñaki Zúñiga. Él ya no vive en La Merced, pero sus abuelos nacieron en el barrio.

Mientras, Carlos Iván Castillo Herrera, historiador, panadero de profesión y habitante de La Merced, expresa su fervor por la Virgen y la pasión con que los "Mercedarios" se unen para realizar los festejos.

"Alegría, tradición y magia. Viva la Virgen de La Merced. Es nuestro corazón, sacrificio; es por la entrega de la fe a nuestra santísima Virgen de la Merced y patrona del barrio de La Merced", exclama.

En este año más de 3.000 payasos danzaron al ritmo de bandas de viento y batucadas por más de seis kilómetros. El espectáculo atrajo las miradas de miles de espectadores que esperaban en las banquetas y balcones.

"A mí me gustó bastante. Ya tenía un año que no había venido a ver este desfile. Me pareció hermoso muy grande, largo, variado, con mucha participación de familias, con hijos, familias completas", expresó la visitante Adriana Luna Orozco.

Otros recorren cientos de kilómetros para estar presentes con la familia, recordar y hacer vivir las tradiciones. Es el caso de Miguel Ángel Jiménez, quien viajó desde la frontera norte del país solo para agradecer a la Virgen con su familia.

"(Vine) desde Baja California. Esto es una preciosura, nosotros venimos especialmente a ver esta festividad de La Merced. Mis padres son de aquí, tengo las costumbres y tradiciones, y yo viví allá, llevo 25 años allá y vengo especialmente a ver esto", dice.

Cada año va tomando fuerza este amor y devoción por la Virgen de La Merced, que en esta ocasión contó con más de 3.000 panzudos y 20 vehículos decorados con diferentes temáticas que engalanaron esta festividad de alegría y fe.