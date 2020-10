Cuestionan que Gabriel Orozco asigne obras a nombre de la Federación

"Es gravísimo que el artista Gabriel Orozco, que no tiene ningún estatus legal, asigne obras sin licitación y sin concurso", dijo el investigador universitario Pablo Gaytán.

El Frente Ciudadano en Defensa y Mejora del Bosque de Chapultepec, del que forma parte Gaytán, ofreció una conferencia para denunciar lo que llamó "Orozkorrupción: De puentes flotantes, milagros presupuestales e ilegalidades en el Proyecto Chapultepec. Naturaleza y Cultura". De acuerdo con el grupo, el proyecto para el bosque "oscila entre el ecocidio, austericidio y la #Orozkorrupcion".

En la conferencia Pablo Gaytán, profesor investigador de la UAM, dijo que no es cierto que las críticas del Frente sean por envidia, como se ha dicho en redes sociales, sino por la oscuridad que ha tenido el proyecto. Añadió que aparentemente hay transparencia de las autoridades de Cultura y de la Ciudad, pero que no es así, y cuestionó: "Se asignaron obras, por una persona (Gabriel Orozco), en nombre de la Federación, y es gravisímo porque Orozco no tiene ningún estatus legal para asignar obras sin licitación y sin concurso." El investigador universitario reclamó además que hay contradicciones e irregularidades en el proyecto.

En un comunicado que Gaytán leyó en la conferencia, celebrada sobre Paseo de la Reforma, se reclamó que hasta el momento la Secretaría de Cultura Federal (SC), el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), el Gobierno de la Ciudad de México y las secretarías del Medio Ambiente y de Obras de la CDMX, eluden dar respuestas sobre la prevalescencia ecológica del Bosque; la legalidad de su proyecto, el manejo transparente de los recursos presupuestados y las demandas específicas de cancelación del Jardín Botánico del Pabellón Contemporáneo, el Cubo Acústico y la Bodega de archivos.

Esta vez, la conferencia contó con la participación de representantes de otros grupos culturales que han cuestionado el tema de recursos para la Cultura, como Abril Reza, de No Vivimos del Aplauso. "Se está pidiendo claridad, transparencia" en este caso, afirmó. También estuvieron la artista Teresa Velázquez, el activista Eduardo Farah y el artista Adán Quezada, quien se refirió a la última mesa con las autoridades en torno del proyecto: "Confirmamos contradicciones importantes, ninguneo e incapacidad institucional de transparentar el rol del artista Gabriel Orozco en el proyecto".

Agregó que a pesar de las mesas de diálogo se están cerrando los canales democráticos sobre el proyecto. Demandó que se responda por qué se han talado árboles sin estudios previos y por conflictos de interés del artista y la galería que lo representa, que haya claridad sobre el pabellón contemporáneo mexicano, así como sobre la forma en que el programa Cultura Comunitaria va a participar en el proyecto y el rol del sector privado.

"La acertada decisión de abrir Los Pinos --comentó Quezada-- se contradice con la forma como se han precipitado las obras y descuidado los diagnósticos ambientales, y el modo en que se ha legado sin licitación la obra a un artista que se mofa de las peticiones de transparencia de la población".

De acuerdo con el comunicado de los miembros del Frente, el "Proyecto Chapultepec: Naturaleza y Cultura” carece de un Plan Maestro, de Plan de Manejo y Planes Ejecutivos. Señalaron en su mensaje que dieron a conocer en que es ilegal que el proyecto lo encabece Gabriel Orozco sin que se haya definido cuál es el estatus legal de este artista, así como del Taller Chapultepec.

"El Consejo Rector del Bosque de Chapultepec no tiene conocimiento", denuncian y añaden que en el numeral VIII de las funciones del Consejo se enuncia que el Consejo debe "Aprobar en coordinación con la autoridad responsable el Programa de Manejo del Bosque, así como revisar y participar en los proyectos de normas y reglamentos que afecten el funcionamiento del Bosque”.

Ligado a lo anterior cuestionan que Gabriel Orozco es quien ha "asignado" presupuestos y planes "sin concursos ni licitaciones", a arquitectos como Benjamín Romano, Mauricio Rocha, Frida Escobedo y Roxana Montiel.

Los integrantes del Frente cuestionaron la reasignación de recursos de Cultura hacia la Ciudad de México, la falta de transparencia porque sólo es público la existencia de 283 millones de pesos (225 millones de pesos para la Calzada Flotante). Preguntaron dónde quedaron los 817 millones restantes, de la partida final de mil 100 para Chapultepec.

También cuestionaron otros trabajos del proyecto: "Se sabe de la existencia de un demencial túnel a construirse en la fantasmal cuarta sección, con un costo de 580 millones de pesos ¿acaso los faltantes millones están canalizados para ese proyecto?"

"Lo único que sabemos de los mil 100 mdp son los 187 mdp (ahora 225 mdp) asignados a la constructora FredelIngeniería y Arquitectura S.A. de C.V. para construir el 'Puente flotante', que de iniciar la obra estaría violando todas la normas y leyes medioambientales que protegen al Bosque de Chapultepec".

Los participantes anunciaron que el domingo 4 de octubre, a las 11:00 de la mañana, realizarán una segunda cadena de vida, esta vez en defensa de las orquídeas del Jardín Botánico del Bosque.