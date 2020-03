Cuando Siqueiros fue detenido por "disolución social" en 1960

David Alfaro Siqueiros fue un artista, pero también un activista político. En la década de los 60, el muralista estuvo en la prisión de Lecumberri cuatro años debido a los movimientos estudiantiles que culminaron con la represión del 68.

Siqueiros fue detenido el 9 de agosto de 1960 en la colonia San Ángel. Se le acusó de "disolución social" y de ser el presidente del Partido Comunista Mexicano, líder de "agitadores profesionales"; el pintor demandó allanamiento de morada por parte de la policía en su arresto. Se encontraba en la casa del médico Álvaro Carrillo Gil. En ese momento el muralista trabajaba en una obra en Chapultepec.

En su juicio, Alfaro Siqueiros indicó estar enfermo y declaró lo siguiente: "No sé de qué se me acusa, no he leído la prensa, ignoro qué es lo que quieren de mí". Sin embargo, el muralista de fama internacional fue sentenciado a cuatro años en el Palacio Negro. Aquella penitenciaría (actualmente el Archivo General de la Nación) que construyó Porfirio Díaz en 1900 y albergó presos políticos desde entonces. Dentro de Lecumberri, Siqueiros nunca dejó de pintar.

Así fue como EL UNIVERSAL cubrió la detención de David Alfaro Siqueiros:

Siqueiros, detenido de noche

Instigador de los Desórdenes Públicos

10 de agosto de 1960

Grupos de escolares empujados por agitadores profesionales escandalizaron ayer por la noche nuevamente. Causaron daños en propiedad ajena e hicieron frente a la policía que los repelió y dispersó sin armas. Ocho policías heridos. Dos estudiantes con sospechosos balazos de calibre 22.

La situación planteada, por los agitadores que, instigando a desorientados estudiantes, pretendieron realizar ayer una manifestación para la que no habían solicitado permiso y fueron dispersados por la policía que salió sin armas al servicio.

Cerca de las diez de la noche fue requerido por agentes de la Policía Judicial el presidente del Partido Comunista, David Alfaro Siqueiros, para que se presentará en la Procuraduría. El propio Siqueiros en una conferencia de prensa efectuada la noche del lunes, había expuesto públicamente el plan de agitación que tenía preparado. También fueron requeridos por la Procuraduría Filomeno Mata, Jr., director de un libelo comunista, y otros filocomunistas.

Siqueiros que no encabezó personalmente ninguno de los grupos de alborotadores guiados por sus lugartenientes, fué (sic) localizado en la casa del Dr. Alvar Carrillo Gil, en la Calle de las Flores 38. Dijo no haber podido asistir al intento de manifestación porque cuando iba en su auto Mercedes Benz fué (sic) balaceado. El auto recogido por la policía no tiene aparentes muestras de impactos.

El presidente del Partido Comunista, Alfaro Siqueiros fue requerido anoche cuando se encontraba en el domicilio del doctor Álvaro Carrillo Gil para que se presentará a la Procuraduría. El dirigente comunista se encontraba en dicho domicilio ubicado en Las Flores 38, cuando fue localizado por agentes de la Policía Judicial.

Alfaro Siqueiros llegó a la Procuraduría acompañado de algunos agentes como a las 22:00 horas.

En defensa de Siqueiros

La señora Angélica Arenal de Siqueiros, declaró anoche que ya se empezaron a promover las instancias legales a fin de que su esposo, el famoso pintor David Alfaro Siqueiros, sea puesto en libertad cuanto antes.

Sin embargo la declarante se negó a proporcionar el nombre del abogado que patrocinará al pintor.

Agitan rojillos incrustados en el presupuesto, dice el senado

11 de agosto de 1960

Enérgica declaración de Moreno Sánchez en relación con los alborotos. México respeta a todos los países pero no permite influencias extrañas

Condenó el Senado a los rojillos incrustados en el presupuesto y que fomentan la agitación y protegen a los agitadores. De ello se encargó el senador licenciado Manuel Moreno Sánchez, presidente de la Gran Comisión de la Cámara Alta, al comentar, en conferencia de prensa, algunos de los sucesos políticos desarrollados en los últimos días y, en especial, en relación al desorden y agitación que vienen provocando pequeños grupos en la Capital de la República.

Y tronó…

Tronó el senador Moreno Sánchez contra David Alfaro Siqueiros, "porque se ha atrevido a lanzar insultos al señor Presidente de la República, amparado precisamente en la libertad que en este país todo el mundo tiene de hablar".

Siqueiros no pone ninguna idea en juego, lo único que sabe es hablar e insultar. El es ahora "El jefe del Partido Comunista y como tal se explica que haya podido levantar una bandera en que habla de depuración sindical cuando él debía haber sido hace ya mucho tiempo depurado; que habla de democracia sindical y que rehúye de todo intento de democracia dentro y fuera de sus grupos, este y otros señores habla de "macarthismo" pero el macarthismo solo temen aquellos que sienten el complejo de culpa. A los cazadores de brujas solo le temen las brujas mismas.

Para concluir, el líder cameral levantó la voz y dijo: Quiero decir a ustedes por lo tanto que por lo que al Congreso toca, desenmascararemos en ésta y otras ocasiones a los que se presenten y traten de objetar y de oponerse a la obra del Gobierno, no obstante que corramos con la maledicencia y la perfidia.

"El Presidente de la República -agregó- representa las instituciones y es una tradición honrosa de nuestro país que nadie pueda injuriarlo y que los ataques que contra él se hacen, se han mantenido tradicionalmente dentro del término de la cordura y de la decencia, excepto cuando los ha lanzado, ahora ,como en otra ocasión, el farsante Siqueiros".

Enfermó Siqueiros a media declaración; él no sabe nada

Dijo que él solo se dedica a pintar. trabaja en un mural en Alcázar de Chapultepec, naturalmente pagado por el gobierno. ¿Y lo del lunes?

Alfaro Siqueiros no sabe nada de nada. Lo ignora todo y no sabe de qué se habla ya que él solo se dedica a pintar… (Olvidó sus declaraciones subversivas del lunes pasado, en que confesó su plan de agitación)

Eso fue lo que declaró anoche a EL UNIVERSAL el pintor comunista, acusado de provocar los últimos disturbios, cuando llegaba a declarar ante el Director de Supervisión y Quejas de la Procuraduría del Distrito, licenciado Carlos Suárez Peredo después de que a las 21 horas salió de los separos de la policía judicial del Distrito a los que llegó a las 22 horas del martes .

"No sé de qué se me acusa, no he leído la prensa, ignoro qué es lo que quieren de mí" dijo poniendo una cara de seráfica inocencia el dirigente del Partido Comunista Mexicano.

También aseguró que su detención por agentes de la Policía Judicial del Distrito ocurrió dentro de la casa del profesor Álvaro Carrillo Gil, en la calle Flores número 37, colonia San Ángel y no fuera de su casa como lo aseguró la policía. Acusó de allanamiento de morada a los agentes de la autoridad, de quienes dijo lo apresaron con lujo de fuerza y sin orden judicial.

EL UNIVERSAL supo que el interés se centró principalmente en saber de él, si efectivamente es el dirigente del Partido Comunista Mexicano.

Finalmente sus conexiones con organizaciones político -comunistas- internacionales.

De la misma manera sus contactos con Otón Salazar y otros dirigentes del llamado "Movimiento Revolucionario del Magisterio".

Asimismo, si él juzga que "solo moviendo a las masas puede llegar a sus finalidades" . También sobre cuáles son, a su juicio, las fallas constitucionales.

La mañana de ayer, la esposa del pintor detenido y su hija Adriana, estuvieron con el procurador, lic. Ignacio Acosta Fuentes, ante quien protestaron enérgicamente porque ellas juzgan un atropello. El funcionario les manifestó que la Procuraduría se apegó a la ley, y que si la investigación demuestra que Siqueiros era ajeno a la agitación y a los daños registrados antier, no habrá detención contra él, en caso contrario se procederá conforme a la ley.

Pocos minutos antes de la medianoche, cuando tenía más de dos horas de ser interrogado, David Alfaro Siqueiros pretextó estar a punto de padecer una indisposición y obligó al Agente del Ministerio Público a adscrito a la Disposición de de Supervisión y Quejas de la Procuraduría, licenciado Higuera Gil a suspender la diligencia que continuará hoy.

Posteriormente la esposa del detenido, manifestó que la detención de su esposo "tendrá relevancia internacional ya que Alfaro Siqueiros está realizando un mural en el Alcázar de Chapultepec, obra que puede frustrarse por la detención".