Coronavirus: Qué es Famotidina, el potencial fármaco candidato a tratar el COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO.-El mundo entero está pendiente de una vacuna o medicamento que cure al COVID-19.

Este día se dio a conocer que la famotidina se podría convertir en un remedio accesible y económico para combatir los efectos del coronavirus en pacientes positivos que no necesiten ingreso hospitalario, según señala una investigación que ha publicado la revista especializada Gut.

El estudio publicado el jueves pasado reveló que diez personas que estaban enfermas en casa con COVID-19 pudieron haber encontrado alivio con este remedio común de venta libre para la acidez estomacal.

Los investigadores señalaron que las personas que tomaban el medicamento y desarrollaron la infección, sus síntomas mejoraron rápidamente dentro de las 24-48 horas de comenzar la famotidina y que en su mayoría desaparecieron después de 14 días.

Las edades de los afectados oscilaban entre los 23 y los 71 años y tenían una amplia gama de antecedentes étnicos y factores de riesgo conocidos para la gravedad de Covid-19, incluida la presión arterial alta y la obesidad.

“Todos los pacientes notaron una mejora rápida en su condición dentro de las 24 a 48 horas de comenzar la famotidina”, según el informe. “Estos hallazgos sugieren que la famotidina puede afectar el curso de covid-19”.

El estudio agrega:

"Nuestra serie de casos sugiere, pero no establece, un beneficio del tratamiento con famotidina en pacientes ambulatorios con Covid-19", advierten.

Y no está claro cómo podría funcionar la Famotidina: si podría incapacitar al virus de alguna manera o alterar la respuesta inmune de una persona.

¿Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento?

La famotidina se usa para tratar las úlceras (heridas en el recubrimiento interno del estómago o del intestino delgado); la enfermedad del reflujo gastroesofágico (GERD), una condición en la que el reflujo de ácido desde el estómago provoca pirosis (acidez estomacal) y lesiones en el esófago; y otras condiciones donde el estómago produce demasiado ácido, como el síndrome de Zollinger-Ellison (tumores en el páncreas o intestino delgado que provocan un aumento de la producción de ácido del estómago).

La famotidina sin prescripción médica se usa para prevenir y tratar los síntomas de la pirosis asociados con la indigestión ácida y el estómago agrio, provocado por comer o beber ciertos alimentos o bebidas.

La famotidina pertenece a una clase de medicamentos llamados bloqueadores H2. Reduce la cantidad de ácido producido por el estómago.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La famotidina viene envasada en forma de tabletas y solución líquida para tomar por vía oral. Se toma, por lo general, 1 vez al día a la hora de acostarse o 2 a 4 veces al día. La famotidina sin prescripción viene envasada en forma de tabletas regulares, masticables y cápsulas para tomar por vía oral. Se toma, por lo general, 1 ó 2 veces al día. Para prevenir los síntomas, el medicamento se toma 15 a 60 minutos antes de comer alimentos o tomar bebidas que causan pirosis. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta del medicamento y pregúntele a su doctor o farmacéutico cualquier cosa que no entienda. Use el medicamento exactamente como se indica. No use más ni menos que la dosis indicada ni tampoco más seguido que lo prescrito por su doctor.

Agite bien la solución líquida durante 5 a 10 segundos antes de cada uso para mezclar el medicamento en forma homogénea.

Tome las tabletas y las cápsulas con un vaso lleno de agua.

Mastique bien las tabletas masticables antes de tragarlas. Tome la tableta masticable con un vaso lleno de agua.

No tome más de 2 tabletas, cápsulas o tabletas masticables de famotidina sin prescripción en un mismo día, y no tome famotidina sin prescripción por más de 2 semanas a menos que su doctor así se lo indique. Si los síntomas de la pirosis, indigestión ácida, o estómago agrio duran más de 2 semanas, deje de tomar el medicamento sin prescripción y llame a su doctor.

¿Cuáles son las precauciones especiales que debo seguir?

Antes de comenzar a tomar famotidina: