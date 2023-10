Consumo de almendras podría controlar el peso y contribuye a la salud cardiovascular, según estudios

CALIFORNIA.- Dos recientes estudios respaldados por la Almond Board of California, una organización dedicada a promover las almendras californianas, han revelado hallazgos prometedores sobre los efectos beneficiosos de consumir almendras como parte de la dieta, especialmente en el contexto del control de peso y la salud cardiovascular.

El primer estudio, publicado en la revista médica Obesity en agosto de 2023, se centró en un grupo de 140 participantes de entre 25 y 65 años con sobrepeso u obesidad, a lo largo de nueve meses. En un período de tres meses, se instó a los participantes a reducir su ingesta diaria de calorías en un 30%, ya sea mediante una dieta sin nueces o una dieta enriquecida con almendras, que representaba el 15% de sus necesidades calóricas diarias, equivalente a unos 30-50 gramos.

Ambos grupos experimentaron una pérdida de peso promedio de 7 kilogramos y mejoraron su masa corporal magra después de tres meses, manteniendo la tendencia de pérdida de peso en el siguiente semestre.

La profesora de Nutrición Humana y directora de la Alianza por la Investigación sobre Ejercicio, Nutrición y Actividad de la Universidad de Australia Meridional, Alison Coates, resumió los hallazgos afirmando que "la incorporación de almendras al plan de alimentación para el control de peso no solo puede promover una pérdida de peso significativa, sino también ofrecer un complemento dietético saludable y sostenible".

Además, los participantes que incluyeron almendras en su dieta experimentaron mejoras en los niveles de lipoproteínas responsables del transporte de colesterol y triglicéridos en la sangre, lo que podría conllevar una reducción en los riesgos cardiovasculares.

El segundo estudio, con una duración de 12 meses y 136 participantes, comparó el consumo de 43 gramos de almendras con el 10% de las necesidades calóricas diarias. Los resultados demostraron que los participantes que consumieron almendras obtuvieron un mayor aporte de proteínas, grasas saludables, fibra, vitaminas y minerales esenciales, mientras que redujeron su ingesta de carbohidratos y azúcares en comparación con el grupo de control.

Según el Almond Board of California, este estudio no reveló cambios estadísticamente significativos en el peso ni en los perfiles lipídicos de los participantes, lo que sugiere que las almendras no causaron un aumento de peso.

Conclusión de los Estudios

Ambos estudios proporcionan evidencia científica que sugiere que las almendras, cuando se consumen como parte de una dieta saludable, no solo no causan un aumento de peso, sino que también pueden incluirse en dietas bajas en calorías para la pérdida de peso y mejorar la calidad general de la dieta, lo que a su vez podría reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Con una porción de 28 gramos de almendras, equivalente a unas 23 unidades, que proporciona 4 gramos de fibra y 15 nutrientes esenciales, incluyendo magnesio, potasio y vitamina E, además de grasas insaturadas "buenas", estos estudios respaldan la inclusión de las almendras como una opción saludable en la alimentación cotidiana.