Consejos para evitar accidentes en tu hogar en esta temporada navideña

Ciudad de México.- Con la llegada del mes de diciembre se siente el ambiente festivo, sin embargo debemos tener más cuidado.

Entre las decoraciones, las cenas y todas las actividades, es necesario poner atención al realizarlas para evitar accidentes en tu hogar, por ello te compartimos algunos tips para esta temporada navideña.

Te puede interesar: Cómo disfrutar de las fiestas navideñas si tienes un gato en casa

Accidentes más frecuentes en la temporada navideña

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los cuatro tipos de accidentes más frecuentes en la temporada decembrina son:

● De tránsito: causados, principalmente, por el abuso del alcohol o privación de sueño

● Incendios: por el exceso de conexiones de luces a una misma toma de corriente

● Por pirotecnia: 6 de cada 10 víctimas de estos incidentes son niños entre 5 y 14 años

● De cocina: por descuido o mal manejo de utensilios de cocina, así como quemaduras en diversos grados por alimentos y líquidos calientes

Leonardo González, analista Real Estate de Propiedades.com, explica que en la vivienda pueden suceder un sinnúmero de contingencias. Por ello, es importante estar preparados para prevenir o resolverlas.

Te puede interesar: Recetas navideñas para consentir a los comensales y despedir el 2021

Crea un plan de emergencias en casa

El experto recomienda diseñar un plan efectivo ante estas emergencias, considerando los siguientes puntos:

● Simular las rutas de evacuación dentro de la vivienda

● Identificar las áreas problemáticas y aquellas que pudieran provocar accidentes

● Tener siempre a la mano los teléfonos de emergencia y contactos

● Crear entre toda la familia un plan de procedimientos y asignar roles

● Implementar medidas internas para actuar oportunamente

● Reparar los desperfectos que podrían provocar accidentes

“Es importante contar con un seguro para este tipo de siniestros, ya sea personal o para tu vivienda. Este debe contar con cobertura ante desastres naturales, gastos médicos y daños a terceros, como mínimo”, señala.

Para el rubro de contingencias, González aconseja destinar entre 1 y 3 por ciento del presupuesto mensual del hogar. Así, crearás un fondo para emergencias del que puedes hacer uso en caso de que ocurra alguna.

Te puede interesar: Ya puedes rentar la casa de 'Mi pobre angelito' en Airbnb

Puntos para elegir un seguro de gastos médicos

Aunque lo ideal es que nunca tengas que usar tu póliza de seguro, es fundamental contar con uno para cualquier emergencia. Al momento de elegir el que mejor se acomode a las necesidades de tu hogar, González sugiere tener en cuenta los siguientes puntos:

● Número de residentes

● Antecedentes médicos de cada uno

● Tipos de seguros que más les conviene (gastos médicos mayores o menores)

● Comparativo de opciones, precios, esquemas de cobertura y vigencias

A la par, el experto apunta que todos los miembros del hogar deben conocer y tener a la mano los siguientes datos:

● Hospitales, clínicas y farmacias más cercanas a la casa

● Teléfonos de contacto de los seguros en caso de siniestro

● Nociones básicas de primeros auxilios, rutas de evacuación y uso de extintores Tips para evitar accidentes en el hogar

Te puede interesar: 7 datos curiosos sobre la Navidad

Recuerda que es necesario mantenerte al tanto de las actividades en el hogar y tomar algunas precauciones. Por eso, considera las siguientes medidas:

● Procura que todos los pasajeros de tu auto utilicen el cinturón de seguridad

● No manejes si has tomado bebidas alcohólicas o te sientes cansado, mejor usa tu

app de transporte particular preferida

● No dejes paquetes, bolsas o mochilas a la vista en tu auto, así evitarás robos

● Prefiere luces LED para decorar tu árbol y casa, procurando colocarlas lejos de alfombras, tapices y cortinas

● Utiliza multicontactos con supresor de picos si vas a colocar varios enchufes en una zona

● Apaga y desconecta todos los artefactos conectados a la corriente eléctrica cuando no estés usándolos

● Si sales de casa, desconecta todas las luces o apaga la corriente eléctrica en toda tu vivienda

● En la cena, coloca todas las ollas, refractarios, tablas y utensilios calientes al centro de tu mesa, no en las orillas

● Cocina con calma para evitar derrames de alimentos y bebidas calientes

● Cuida que no haya niños en las zonas de tránsito de la cocina

Cuídate y procura que tu familia esté a salvo en estas fiestas decembrinas. Estar preparados te ayudará a disfrutar mejor de esta temporada.

*Fuente: Propiedades.com