¿Cómo se propaga la viruela del simio? Una epidemióloga explica por qué no es una ITS y qué cuenta como contacto cercano

WASHINGTON.-La viruela del mono es causada por un virus que, a pesar de los brotes periódicos, no se cree que se propague fácilmente de persona a persona e históricamente no ha estimulado largas cadenas de transmisión dentro de las comunidades. Ahora, muchos investigadores se preguntan por qué la viruela del simio parece propagarse tan fácilmente y de manera poco convencional en el brote mundial actual.

El virus de la viruela del simio generalmente se propaga a través del contacto directo con las secreciones respiratorias, como moco o saliva, o lesiones en la piel. Las lesiones cutáneas tradicionalmente aparecen poco después de la infección como una erupción: pequeños granos o pápulas redondas en la cara, las manos o los genitales. Estas lesiones también pueden aparecer dentro de la boca, los ojos y otras partes del cuerpo que producen mucosidad. Pueden durar varias semanas y ser una fuente de virus antes de que estén completamente curados. Otros síntomas suelen incluir fiebre, ganglios linfáticos inflamados, fatiga y dolor de cabeza.

"Soy una epidemióloga que estudia las enfermedades infecciosas emergentes que provocan brotes, epidemias y pandemias. Comprender lo que se sabe actualmente sobre cómo se transmite la viruela del simio y las formas de protegerse a sí mismo y a los demás de la infección puede ayudar a reducir la propagación del virus", dice Rebecca S.B. Fischer, profesora asistente de Epidemiología en la Texas A&M University.

¿En qué se diferencia este brote de los anteriores?

La epidemia actual de viruela del simio es un poco inusual en algunos aspectos.

En primer lugar, el mero alcance de la epidemia actual, con más de 25 mil casos en todo el mundo a principios de agosto y en países donde el virus nunca estuvo, la distingue de brotes anteriores. La viruela del mono es endémica en áreas específicas de África central y occidental, donde los casos ocurren esporádicamente y los brotes generalmente se contienen y desaparecen rápidamente. En el brote actual, la propagación global ha sido rápida. Los hombres jóvenes, en su mayoría de 18 a 44 años, representan la mayoría de los casos, y más del 97 % se identifican como hombres que tienen sexo con hombres (HSH). Algunos eventos de superpropagación asociados con viajes aéreos, reuniones internacionales y encuentros sexuales de múltiples parejas contribuyeron a la transmisión temprana del virus.

En segundo lugar, la forma en que aparecen los síntomas puede facilitar la propagación entre personas que aún no saben que están infectadas. La mayoría de los pacientes informaron síntomas leves sin fiebre o ganglios linfáticos inflamados, síntomas que generalmente aparecen antes de que se vea una erupción cutánea. Si bien la mayoría de las personas desarrollan lesiones en la piel, muchas informaron tener una sola pápula que a menudo estaba oculta dentro de un área de la mucosa, como dentro de la boca, la garganta o el recto, por lo que es más fácil pasarla por alto.

Varias personas no informaron ningún síntoma. Es más probable que las infecciones asintomáticas no se diagnostiquen ni se notifiquen que las que sí presentan síntomas. Pero aún no se sabe cómo las personas asintomáticas pueden estar contribuyendo a la propagación o cuántos casos asintomáticos pueden pasar desapercibidos hasta el momento.

¿Quién está en riesgo de contraer la viruela del mono?

Para la mayoría de las personas, el riesgo de contraer la viruela del simio es actualmente bajo. Está en riesgo cualquier persona que haya tenido un contacto estrecho y prolongado con una persona infectada, incluidas parejas, padres, hijos o hermanos, entre otros. Los lugares más comunes para la transmisión son los hogares o los centros de atención de la salud.

Debido a la transmisión sostenida dentro de la comunidad de hombres que tienen sexo con hombres, se los considera un grupo en riesgo y las recomendaciones específicas pueden ayudar a asignar recursos y limitar la transmisión. Si bien la viruela del simio se propaga principalmente entre HSH, esto no significa que el virus permanecerá confinado a este grupo o que no saltará a otras redes sociales. El virus en sí no tiene en cuenta la edad, el género, el origen étnico ni la orientación sexual.

Cualquiera que entre en contacto directo con el virus de la viruela símica corre el riesgo de infectarse. Diariamente se registran nuevos casos, con países y regiones adicionales que informan sus primeros casos y países ya afectados que observan un aumento continuo de infecciones.

Al igual que con la mayoría de las infecciones, otros factores, como la cantidad de exposición viral, el tipo de contacto y la respuesta inmunitaria individual, desempeñan un papel en el establecimiento de una infección.

¿La viruela del simio es una ITS?

Si bien los encuentros sexuales son actualmente el modo de transmisión predominante entre los casos notificados, la viruela del simio no es una infección de transmisión sexual. Las ITS se propagan principalmente a través del contacto sexual, mientras que la viruela del simio se puede propagar a través de cualquier forma de contacto cercano prolongado.

El contacto cercano que transmite el virus de la viruela símica implica encuentros que suelen ser más íntimos o complicados que tener una conversación informal o estar junto a alguien en un ascensor. La transmisión requiere el intercambio de fluidos de las mucosas o el contacto directo con el virus en cantidad suficiente para sembrar una infección. Esto podría ocurrir a través del contacto físico durante los besos o caricias.

Esta imagen microscópica muestra partículas de viruela del simio, de color rojo, dentro de una célula infectada, de color azul. NIAID/Flickr, CC POR

Debido a que los encuentros sexuales implican contacto físico directo de piel a piel donde se pueden intercambiar fluidos corporales, estos encuentros cercanos pueden transmitir virus más fácilmente. Recientemente, se ha detectado ADN de viruela del simio en heces y diversos fluidos corporales, como saliva, sangre, semen y orina. Pero la presencia de ADN viral no significa necesariamente que el virus pueda infectar a otra persona. La transmisión de estas fuentes aún está bajo investigación.

A medida que el virus avanza entre las poblaciones, los funcionarios de salud pública se enfocan en transmitir el mensaje a las comunidades más expuestas y más afectadas sobre cómo mantenerse a salvo. Actualmente, romper la cadena de transmisión entre contactos sexuales es una prioridad, incluidas, entre otras, las comunidades de HSH. Los mensajes dirigidos están destinados a proteger la salud de un grupo específico, no a estigmatizar a la audiencia prevista.

Otros modos de transmisión pueden desempeñar un papel más importante fuera de la comunidad HSH. La transmisión doméstica, donde las personas pueden entrar en contacto cercano con personas infectadas o artículos contaminados, es uno de los tipos de exposición más comunes. Se están realizando investigaciones sobre la posible propagación de la viruela del simio por gotitas aerotransportadas y respiratorias en la situación actual.

Los brotes son situaciones dinámicas que evolucionan con el tiempo, por lo que los mensajes de salud pública pueden cambiar a medida que avanza la epidemia. No todos los brotes se ven o se comportan de la misma manera; incluso los patógenos observados en brotes anteriores pueden ser diferentes la próxima vez. A medida que los investigadores aprendan más sobre cómo se transmite la enfermedad e identifiquen cambios en los patrones de propagación, los funcionarios de salud pública brindarán actualizaciones sobre formas específicas de contacto, comportamientos u otros factores que podrían aumentar el riesgo de infección. Si bien cambiar las pautas puede ser frustrante o confuso, mantenerse al día con las recomendaciones más recientes puede ayudarlo a protegerse y mantenerse a salvo.

Debido a que los encuentros sexuales implican contacto físico directo de piel a piel donde se pueden intercambiar fluidos corporales, estos encuentros cercanos pueden transmitir virus más fácilmente. Reuters

¿Qué hago si he estado expuesto a la viruela del simio?

Cualquier persona que haya sido infectada puede ayudar a contener la propagación aislándose de los demás, incluidas las mascotas. Cubrir las lesiones de la piel, usar una máscara en los espacios compartidos y descontaminar las superficies o los artículos compartidos, como la ropa de cama, los platos, la ropa o las toallas, también puede reducir la propagación.

También puede ayudar a interrumpir la cadena de transmisión participando en el rastreo de contactos, notificando a los funcionarios de salud pública sobre otras personas que pueden haber estado expuestas a través de usted, lo cual es un principio básico y una práctica común de control de enfermedades.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades tienen más orientación sobre cómo controlar la propagación de la viruela del mono tanto en entornos domésticos como en instalaciones de vivienda compartida.

Por último, vacunarse lo antes posible aún puede protegerlo de una enfermedad grave, incluso si ya se ha infectado.

Artículo original en The Conversation