Coach lanza accesorios para consumir cannabis

CIUDAD DE MÉXICO.- Aprovechando que en varios países y en alguna entidades de los Estados Unidos se está legalizado el uso de la mariguana, la firma Coach ha lanzado una colección de accesorios para guardarla, transportarla y consumirla.



Esta línea lleva por nombre Cannabis Collections y está conformada básicamente por cofres y fundas, así como el portaencendedor, el estuche para guardar el vaporizador o cigarro electrónico, y una serie de depósitos para conservar la hierba en buen estado.

Todas las piezas están disponibles en piel de un solo color y con su clásico estampado de los carruajes.

Pero no todo es belleza con esta línea. Consultando en su Centro de Atención vía Internet, un ejecutivo nos aseguró que en México aún no está disponible. Vía chat respondió que: "Esto depende mucho de la negociación que se llegue a nivel internacional", por lo que no se ha contemplado su venta en México todavía.