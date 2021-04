Ciencia y cultura no son adversarias del Presidente: Alejandro Frank

A lo largo de su historia, El Colegio Nacional ha publicado más de 700 títulos de temas como la música, la historia o la biología.

Sin embargo, luego de un proceso de digitalización, todos esos textos ahora están disponibles en la página web libroscolnal.com, explicó Alejandro Frank, doctor en Física nuclear por la Facultad de Ciencias de la UNAM.

La digitalización del catálogo, señaló el miembro de El Colegio Nacional, es una de las diferentes acciones que se han emprendido en esa institución, pues durante 2020 se editaron 21 nuevos títulos impresos y 20 libros electrónicos, y en total organizó 551 actividades, una de ellas fue la campaña de El Libro del Día, que consistió en la descarga gratuita de un libro electrónico distinto cada 24 horas, lo que dio como resultado la descarga de 95 mil 862 libros gratuitos, en un lapso de cinco meses.

"El lema de El Colegio Nacional es 'Libertad por el saber', que representa de forma precisa lo que queremos en El Colegio, tener libertad para hacer ciencia, arte y cultura. Esta institución se estableció 1943 y actualmente se considera la máxima cátedra de México", dijo el físico.

El Colegio Nacional, con sede en Donceles 104, Centro Histórico, es una institución pública dedicada a la divulgación de la cultura científica, artística y humanística. Fue fundada por Alfonso Reyes, Diego Rivera, José Vasconcelos, José Clemente Orozco y Carlos Chávez, por mencionar sólo a algunos.

El Colegio no se ha estancado, pues a pesar de la pandemia por coronavirus continúo con actividades virtuales, como conferencias de diferentes disciplinas sobre temas actuales, entre ellos lo relacionado con el Covid-19, enfermedad que ha sido analizada desde la virología y la biología.

"Hemos intentado dar la pauta a la política científica en situaciones como la que se vive actualmente. Desgraciadamente no hemos recibido el suficiente apoyo, no sólo hablo de El Colegio Nacional, sino de la comunidad científica y artística. Como críticos consideramos que debe cambiarse el rumbo hacia la colaboración", dijo Frank.

Esa colaboración a la que se refiere el científico también ha estado presente en El Colegio Nacional, que actualmente tiene convenios con instituciones, asociaciones y empresas, entre ellas la Fundación UNAM, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el gobierno del Estado de Colima, la alcaldía Tlalpan, la Embajada de México en Marruecos, Arte y Cultura Salinas y Yamaha.

Alejandro Frank enfatizó que la cooperación y colaboraciones entre diferentes instituciones y empresas es necesaria, pues es a partir de ese tipo de acciones que se puede hacer frente a problemáticas, sobre todo a acontecimientos actuales, como la cantidad de fallecimientos registrados en los últimos 12 meses debido a la emergencia sanitaria.

"No es momento de un embate frontal entre distintas ideologías y formas de ver el mundo, sino de un alto y de un intento de conciliación, porque si no apoyamos todos desde el gobierno, la academia y la iniciativa privada, esto no se acabará. El señor Presidente debe saber que la comunidad científica, académica y cultural no es su adversaria, que es imprescindible contar con la opinión, el trabajo y la participación de estas comunidades, para lograr cambiar a México", sostuvo Frank.