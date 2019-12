Celebran en Bellas Artes folclor oaxaqueño con estilo Guelaguetza

CIUDAD DE MÉXICO.- La Banda Filarmónica del Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe (CECAM) se presentará por primera vez con el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández (BFM) en el Palacio de Bellas Artes; interpretarán piezas musicales propias de la Guelaguetza para rendir homenaje a las tradiciones culturales de Oaxaca.



"Flor de piña", "Danza de la pluma", "Pinotepa nacional", además de jarabes mixes, serán ejecutados por más de cien artistas en el escenario. Aristeo Vásquez, director del CECAM, cuenta en entrevista que todas las canciones son parte del repertorio musical que tradicionalmente se baila en la Guelaguetza y las calendas, celebraciones que pueden llevarse a cabo cualquier día.



"La calenda es el inicio de una fiesta, ya sea patronal o anual en cada pueblo. Hay que ir caminando por las calles festejando con la banda; se reparte mezcal, tepache, los músicos tocan, la gente baila con sus faroles. Sería como un gran convivio", destaca.

El evento programado para este 18 de diciembre será inédito, debido a la fusión entre ambas instituciones y por los cambios en las coreografías que el BFM hará para adecuarse a las ocho piezas musicales "y algún pilón" que interpretarán los 57 músicos mixes del CECAM, alumnos avanzados con gran trayectoria en el centro “que ya tienen la capacidad musical de enfrentarse a un escenario grande”, de acuerdo con el director.



Vásquez añade que la invitación para tocar en la Ciudad de México se dio por parte del BFM el pasado 15 de septiembre: "Ellos se acercaron y se empezó a gestionar este proyecto y hace un mes aproximadamente se concretó", señala.



Por más de 42 años de trayectoria el CECAM ha impartido a jóvenes educación básica y bachillerato para prepararlos para el campo laboral en el ámbito musical, ya sea como compositores, directores e instrumentistas, pero también con los conocimientos para reparar instrumentos musicales y resguardar archivo musical.



"El CECAM es único en su género ya que no hay otras escuelas que se basen en los principios comunitarios como este centro, por eso no está avalado por la SEP o la Secretaría de Cultura, ya que no encaja dentro de ese marco que utilizan para asignar claves o para reconocer oficialmente a las escuelas", comenta Vásquez, quien agradece la invitación del BFM.



El director celebra que la presentación sea en el Palacio de Bellas Artes: "Es una gran oportunidad porque nos abre las puertas hacia otros escenarios. Nosotros como mixes podremos mostrar nuestro trabajo en favor de la labor musical de Oaxaca".



El Ballet Folklórico de México se creó el 11 de octubre de 1959 y en enero de 1960 debutó en el Palacio de Bellas Artes, bajo el nombre de Ballet Folklórico de Bellas Artes. Desde entonces, este recinto ha sido escenario habitual del conjunto más emblemático de danza tradicional del país, el cual ofrece presentaciones en toda la República Mexicana y en el extranjero.



La presentación cerrará las actividades programadas para este año en el Palacio de Bellas Artes y las entradas están disponibles en el sistema Ticketmaster y en las taquillas del Palacio, el Castillo de Chapultepes y en el Museo Nacional de Antropología.

La función se llevará a cabo este miércoles 18 de diciembre a las 20:30 horas.