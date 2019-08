¿Carajo es una grosería? Los diccionarios responden

CIUDAD DE MÉXICO.-Esta mañana de viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia en Palacio Nacional que "vete al carajo" no es ninguna grosería pues "el que no tiene principios, el que no tiene ideales, el que es un ambicioso vulgar no debe de dedicarse al noble oficio de la política, se debe ir al carajo".

En el Diccionario de la Lengua Española (DLE), el cual es revisado por la Real Academia Española, define a "carajo" como una palabra de origen incierto aunque, en su primera concepción, es malsonante y se refiere a "miembro viril".

En su segundo concepto, el cual sigue siendo malsonante y despectivo, de uso coloquial en Colombia, Costa Rica, Honduras, República Dominicana y Venezuela, se refiere a la persona a la que en una conversación no se quiere mencionar para desvalorizarla y pone como ejemplo: "Ya está aquí ese carajo".

En lo que se refiere a la expresión "al carajo", el DLE asegura que se emplea para manifestar un fuerte rechazo de algo o de alguien; mientras "irse algo al carajo" es una locución verbal malsonante para referirse a estropearse o tener mal fin.

El Diccionario Breve de Mexicanismos de Guido Gómez de Silva, el cual está disponible en la página de la Academia Mexicana de la Lengua, sostiene que "carajo" es una locución de enojarse.

Por otro lado, el Diccionario de americanismos, el cual constituye un repertorio léxico que recoge las palabras propias del español de América, tiene que "carajo" se refiere en México y Colombia como un "lugar muy lejano".