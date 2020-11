Cámara de Diputados: se agota tiempo para cine mexicano

El último bastión en defensa del cine mexicano para 2021 es una reserva que en estos momentos se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados.

El documento, firmado por Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara Baja, pretende que se den más recursos económicos al sector cultura, que los propuestos por la Secretaría de Hacienda.

Para 2021 Hacienda ha propuesto que al Imcine se le den 115 millones de pesos que apoyen la producción de películas, 25 millones de pesos menos que los colocados para este año a través del Fidecine y Foprocine, extinguidos recientemente, figuras que en los últimos 18 apoyaron cerca de 700 largometrajes.

Esta tarde, durante un encuentro virtual con la comunidad cinematográfico, Mayer indicó que es lo único que puede hacerse por ahora desde su posición legislativa.

"No podemos permitir que se pierda esta maravillosa experiencia de seguir produciendo cine, se han logrado cosas interesantes con el esfuerzo de todos y no me gustaría que en mi legislatura se venga abajo eso y se haya perdido", apuntó el integrante de Morena.

En el encuentro vía zoom estuvieron, entre otros, Mónica Lozano, presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas; los cineastas Fernanda Valadez ("Sin señas particulares"), Alejandro Springall ("Santitos") y Everardo González ("Los ladrones viejos"), el productor Rodrigo Herranz ("Pastorela"), la directora de Ficunam (Abril Alzaga) y el presidente de la Asociación de Fotógrafos, Carlos Díaz Muñoz.

Lozano subrayó que la comunidad no esperaba que un gobierno progresista debilitara las instituciones y quitara los mecanismos de apoyo a la cultura.

Y urgió la prioridad de retomar la generación de una nueva ley de cinematografía para la cual hubo un parlamento abierto desde hace más de un año.

"Entendemos la situación de la pandemia, los límites que existen a los presupuestos, pero pedimos que antes de dejar (la legislatura, en 2021) cumplas con la ley de cine, que se restituyan estos acuerdos en ley, aunque no se hable de fideicomisos, pero sí la exigencia y obligación del Estado de apoyar con diversos mecanismos", recalcó.

La semana próxima, acordaron los presentes, se retomarán las pláticas para avanzar en la ley.

El Presupuesto Federal para 2021 fue aprobado ayer en lo general por la mayoría morenista en Diputados, en el cual no se otorga ningún peso más al sector cultura con relación a la propuesta de Hacienda.