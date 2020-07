Cacao: beneficios únicos de una semilla única

TIJUANA, BC.- Desde el 2010, el 7 de julio se celebra el Día Mundial del Cacao gracias a que la Organización Internacional de productores de Cacao y la Academia francesa de Maestros Chocolateros y Confiteros decidieron asignar esta fecha para hacer honor a las propiedades y beneficios del este fruto de origen prehispánico.

El cacao es una fruta de origen tropical que se comenzó a cultivar en México y otras zonas de Centroamérica, aunque hoy en día se cultiva principalmente en África. Costa de Marfil es el mayor productor mundial de cacao, pues produce cerca del 38 por ciento de la producción total a nivel mundial según informa El Observatorio del Cacao.

Es el principal ingrediente del chocolate, y si lo consumimos de manera regular, nos puede ofrecer diferentes beneficios. Pero recuerda que para que un chocolate sea saludable debe de contener al menos 70 por ciento de cacao.

Excelente antioxidante

El cacao es uno de los alimentos que más antioxidantes fenólicos contiene y de acuerdo con un estudio publicado en The Centers for Disease Control and Prevention, los efectos antioxidantes de este alimento pueden influir directamente en la resistencia de la insulina y reducir el riesgo de diabetes. El mismo estudio también menciona que comer cacao de manera regular puede proteger los nervios de las lesiones y la inflamación.

Estimula tu buen humor

El chocolate negro que se compone por el 70 por ciento de cacao tiene efectos positivos en los niveles de estrés, inflamación, el estado de ánimo, así como en la memoria y en la inmunidad, según indica un estudio presentado en la reunión anual de Biología Experimental en 2018.

El consumo de cacao regula al alza múltiples vías de señalización intracelular involucrados en diferentes funciones como la señalización neuronal y la percepción sensorial.

Ayuda a mantener la presión arterial

Comer chocolate y productos de cacao que sean ricos en flavonoides causan un efecto reductor en la presión arterial a corto plazo en adultos que son principalmente sanos, según informa un estudio publicado en El Centro Nacional de Información Biotecnológica.

¿Cómo reconocer un buen chocolate?

Según el chef y especialista en chocolate, José Ramón Castillo, identificamos un buen chocolate por su sabor, no nos debe dejar una sensación de sebo o grasa, y no debe contener demasiada azúcar. Un buen indicador es que tenga un gran aroma.

Tienes que masticarlo, dos veces, y después llevarlo a la parte superior del paladar y esperar a que se funda. Después retirarlo poco a poco para así irlo degustando.