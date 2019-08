Caballo da clases de arte en libro inédito de Dr. Seuss

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la muerte de Theodore Geisel en 1991, mejor conocido como Dr. Seuss, su esposa, Audrey Geisel, decidió donar el archivo del escritor que incluía bocetos y manuscritos a la Universidad de California.



Sin embargo, en 2013 la señora Geisel se percató de no haber incluido en la donación una caja. Al abrirla encontró dos manuscritos de cuentos no publicados de su esposo. Uno de éstos se publicó en 2015, titulado "What Pet Should I Get?". Sin, embargo un manuscrito faltante que será publicado en septiembre ofrecerá una faceta poco conocida del escritor.



Los cuentos de Dr. Seuss además de ser conocidos por sus rimas, también se han hecho populares por sus protagonistas como el Grinch o el Lorax. "Horse Museum", la nueva publicación, no será la excepción, ya que en esta ocasión es un caballo quien acompañara a los lectores en un recorrido en un museo para aprender sobre lo que es el arte.



Cathy Goldsmith, quien trabajó por años como directora de arte en los proyectos de Geisel, declaró al medio "Artsy" que el autor rara vez dibujaba caballos, por lo que se llevó una gran sorpresa al leer el manuscrito. En Horse Museum Dr. Seuss ofrece lecciones de historia de arte presentando movimientos artísticos, conceptos fundamentales como líneas, colores y materiales.



Las ilustraciones corren por la cuenta del australiano Andrew Joyner, quien se basó en el texto, bocetos y notas originales de Geisel. Además de las ilustraciones de Joyner, el cuento incluirá cuadros de artistas de la talla de Katsushika Hokusai, Edvard Munch o Franz Marc. La selección de las pinturas no fue al azar, Dr. Seuss dejó especificado en el manuscrito cuáles quería que aparecieran, aunque, las especificaciones llegan hasta el arte moderno. Para ilustrar los movimientos artísticos posteriores los editores de Penguin Random House se encargaron de concluir la selección de las obras.



Goldsmith cree que este libro fue escrito por Dr. Seuss a mediados de la década de los 50, ya que en aquel entonces el autor escribía y conducía el programa de televisión Modern Art on Horseback.