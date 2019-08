Felipe VI y Harald V de Noruega se saludan tras competir

Palma.- El rey Felipe VI y Harald V de Noruega se han encontrado este jueves después de haber mantenido su primer duelo en la Copa del Rey Mapfre de vela que se celebra en aguas de la bahía de Palma, en la que sus respectivas embarcaciones, el Aifos 500 y el Fram XVIII, compiten en la misma categoría.

Los dos monarcas se han saludado y han mantenido una breve conversación al término de la regata, ya que sus respectivos barcos están atracados juntos en el pantalán del Real Club Náutico de Palma (RCNP).



Felipe VI ha participado este jueves en su primera regata en la Copa de vela, mientras que el monarca noruego, de 82 años, ha regateado todos los días desde que arrancó la competición el pasado lunes.



La presencia de ambos en el mar ha hecho que vuelvan a competir dos reyes en la Copa, lo que no sucedía desde 2007, cuando lo hicieron el rey Juan Carlos, con el Bribón, y el propio Harald V.



En aquella ocasión, también tomó parte en el torneo Felipe de Borbón, entonces príncipe, patroneando el CAM, y en 2010, volvió a regatear con el rey noruego, pero en aquella edición no participó don Juan Carlos.



El monarca noruego, gran amigo de Juan Carlos I, ha participado en varias ediciones de la Copa del Rey de Palma al ser la vela una de sus grandes aficiones.



Felipe VI llegó en la mañana de este jueves al náutico junto a la reina Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, quienes subieron a la cubierta del Aifos 500 para saludar a la tripulación.



Posteriormente, el Rey zarpó y ellas se quedaron durante unos 40 minutos en el club para ver la actividad que rodea a la Copa del Rey Mapfre.



Don Felipe embarcó pronto para familiarizarse con el timón del barco de la Armada Española, puesto que solo compite de verano en verano.



Ya en alta mar y antes de que comenzara la regata, un yate de recreo se ha acercado al barco de la Armada Española para que Felipe VI y otros miembros de la tripulación saludaran a una conocida que estaba en la cubierta, con la que han intercambiado unas palabras.



Sobre las 17.15 horas, el Aifos 500 ha regresado a puerto ante la expectación de los aficionados y curiosos que aguardaban la llegada.



Pocos minutos después, lo ha hecho el Fram XVIII, lo que ha dado pie a que Felipe VI se haya acercado al barco noruego para saludar a Harald V, al que no había visto en la salida.



Los dos jefes de Estado han estado conversando unos minutos y han intercambiado impresiones sobre la regata, en la que el Aifos 500 ha quedado sexto y el monocasco noruego, décimo.



A falta de dos jornadas para el final, el equipo de Felipe VI está clasificado en octava posición y el de Harald V en undécima, de un total de catorce barcos.



Como es costumbre, antes de regresar al Palacio de Marivent, don Felipe se ha quedado un rato en la cafetería con otros regatistas para comentar la jornada.