Artistas piden justicia para la saxofonista atacada con ácido

La noticia conmovió al país. María Elena, una joven saxofonista originaria de Huajuapan de León, Oaxaca, fue atacada con ácido hace más de tres meses, mismo tiempo en el que estuvo internada en el Hospital Civil Aurelio Valdivieso de la capital oaxaqueña. Tiene 26 años. Está grave. No se ha hecho justicia.



A raíz de la noticia publicada por El UNIVERSAL, la sociedad ha pedido, incluso en plataformas como Change.org, que haya respuesta por parte de las autoridades, ya que la familia ha sido amenazada y hasta ahora, nadie ha sido detenido. Este viernes, la joven fue trasladada a la ciudad de México para continuar con su tratamiento.



Tras lo ocurrido, artistas oaxaqueñas han externado su indignación, entre ellas la rapera Mare Advertencia Lirika, las cantantes Natalia Cruz, Ana Díaz y la soprano Patricia Trujano-Granados.



¿Cómo van a reconstruir su historia?: Mare

La rapera zapoteca dijo que esta situación sólo deja clara la misoginia que existe en la sociedad mexicana. Además de haber sido atacada de esta forma, declaró, María Elena ha sido revictimizada por la sociedad, por el sistema de justicia y por las autoridades.

"Es parte de la violencia que vivimos en el cotidiano, hay protección hacia los agresores por parte de la sociedad y por parte de las autoridades, si no se hubiera mediatizado, si la familia no hubiera dado seguimiento para que los medios supieran qué sucedió, ni siquiera se hubiera hecho visible, ahora está el contacto con las autoridades que empiezan a acercarse supuestamente con "buenas intenciones" luego de que en tres meses se abandonó el caso", compartió a EL UNIVERSAL.

La rapera es conocida por alzar la voz en contra de la violencia y la discriminación a través su música. Esta situación, agregó, tendrá secuelas de por vida para la saxofonista, y pidió que haya justicia para ella en todos los ámbitos.

"Ojalá que María Elena obtenga justicia, la justicia que ella requiere no sólo desde el sistema de justicia sino desde poder tener una vida, continuar con sus proyectos porque lo que le sucedió trunca todos los proyectos de vida, ahora es reconstruir literalmente, es reconstruir su cuerpo, pero también reconstruir su historia, y como sociedad ¿Cómo apoyamos eso?, como sistema de justicia y el estado, ¿Cómo van a reparar eso? creo que no hay un castigo posible para lo que ha sucedido, pero necesitamos pensar en una reparación por parte de los que tengan responsabilidad en el asunto y de la sociedad en general, hay que replantearnos como sociedad qué estamos haciendo que se hace cada vez más común este tipo de violencia".



Consecuencias de proteger a feminicidas: Natalia Cruz

La cantante Natalia Cruz, originaria de Ixtaltepec, lamentó que hasta ahora no haya justicia para María Elena, cuando existen todas las pruebas necesarias para detener al responsable.

"Me parece terrible el ataque sufrido por la compañera musical. Es enorme el trabajo que todavía hay que hacer para erradicar la violencia hacia las mujeres por nuestra condición de género. Pero lo que me parece más grave es que si María Elena identificó a su agresor, no se haya procedido para hacer justicia. Ya hemos sido testigos de las funestas consecuencias de proteger a feminicidas por tratarse de personas con influencia económica y política. Por desgracia el daño que le causaron a María Elena es irreparable y tendrá secuelas de por vida. Pero justicia se debe y tiene que hacer. Mi entera solidaridad con María Elena, como mujer y como artista", dijo a EL UNIVERSAL.



Castigo a quien le quitó sus ilusiones: Trujano-Granados

A la soprano originaria de Huajuapan de León, Patricia Trujano-Granados, le llegó la noticia hasta Viena, donde reside por su labor artística. Ella se mostró profundamente indignada por la situación de su paisana.

"A mí no me importa si el caso de María Elena Ríos es político y tiene fines que involucran a gente muy importante, a mí lo que mi importa es sólo una cosa: Justicia para María Elena. Era una jovencita que tenía una vida brillante por delante, una belleza inexplicable y un talento musical maravilloso. Haberle rociado ácido en su cara y cuerpo fe una señal de que alguien no la quería matar, no, eso no, lo que quería esta persona era dejarle cicatrices de por vida, deformarla, quería quitarle su identidad. ¿Pero saben qué? aunque ella sigue viva, ella está muerta en vida porque le han arrebatado su salud, sus ilusiones, sus sueños, su razón de vivir y esto tiene que ser castigado".

La artista reprobó que en estos tres meses no se le haya trasladado a un mejor hospital donde pudiera recibir el tratamiento adecuado o incluso al extranjero. También subió un video a redes sociales compartiendo su postura ante el caso.



Debemos unirnos como gremio: Ana Díaz

La cantante oaxaqueña Ana Díaz también expresó su solidaridad y disposición para recaudar fondos que puedan ayudar a María.

"Es indignante lo que le pasó y el hecho de que no haya seguimiento ni ningún detenido cuando han pasado ya 3 meses. Me duele pensar lo que debe estar pasando no sólo de dolor físico sino de saber que la autoridad no hace nada y están recibiendo amenazas. Como gremio debemos unirnos y apoyarla para ejercer presión, y hacer eventos para recaudar fondos y ayudar a los gastos. Sufrió una agresión terrible y así debe ser el castigo a los responsables sean quienes sean", comentó.

Díaz espera que ahora que el caso se ha vuelto mediático la respuesta de las autoridades sea más rápida, al igual que la ayuda médica para la joven.



Piden tipificar delito

De acuerdo a información difundida por este medio, existen videos en donde se ve al autor material del ataque. Sin embargo, Jorge Flores, vicefiscal de la región mixteca, dijo que los cargos son por el "delito de lesiones", ya que los ataques con ácido no están tipificados en el estado. Al respecto, Angélica Ayala, presidenta de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos pidió que sea tipificado este tipo de ataques.